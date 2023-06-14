Адвокат МУС рассказал о новых обвинениях в адрес Путина

Международный уголовный суд в Гааге начал расследование катастрофы на Каховской ГЭС. Его представители уже приехали в Херсонскую область Украины. Адвокат Скотт Мартин, сотрудничающий с МУС, в интервью изданию "Вёрстка" рассказал о том, какие новые обвинения могут быть выдвинуты в адрес России и её президента Владимира Путина.

По словам Мартина, прокуроры будут расследовать дело как нападение на гражданскую инфраструктуру Украины, повлекшее человеческие жертвы, а также как нанесение широкомасштабного урона окружающей среде.

Он подчеркнул, что с точки зрения международного права все пострадавшие регионы - в том числе и подконтрольные сейчас российским войскам, - являются территорией Украины. Адвокат предполагает, что в МУС будут поступать и новые обвинения в адрес российских ответственных лиц, в том числе в преступлениях против человечности на оккупированных территориях.

Мартин упомянул, что МУС может привлечь к ответственности ряд российских чиновников: руководителей Министерства обороны, ГРУ, военную разведку, ФСБ, старших командиров на местах, ответственных за совершение преступлений в отношении десятков тысяч невинных людей. Он подтвердил, что суд не может состояться, если обвиняемые не доставлены в здание суда в Гааге. Однако выписанные на их арест международные ордера могут осложнить их повседневную деятельность и дипломатическое принятие.