Во многих регионах России от студентов колледжей требуют подписать согласие на досрочное прохождение призывной комиссии. Об этом пишет издание "Вёрстка". Студентам положена отсрочка от призыва, но если они досрочно сдадут выпускные экзамены, то уже весной могут получить повестки в военкомат.

Как рассказал "Вёрстке" руководитель правозащитной организации "Школа призывника" Алексей Табалов, впервые такая практика началась в 2021 году. Военкоматы соместно с администрацией колледжей требуют, чтобы студенты выпускных курсов писали заявления на досрочное прохождение призывной и медицинской комиссий. Далее, по словам Табалова, военкоматы договариваются с руководством колледжей о том, что студенты, подписавшие такие заявления, сдадут экзамены досрочно. Затем студенты получают повестку с обязательством явиться в военкомат. В военкомате они проходят медкомиссию и отправляются в армию.

Таким образом, по мнению правозащитника, выпускники-досрочники могут попасть уже в весенний призыв, который начинается в апреле. Табалов подчёркивает, что студенты часто не знают, что уже подписанное заявление можно отозвать.

Правозащитный проект "Идите лесом", помогающий россиянам избежать мобилизации, также сообщил, что в московских вузах и колледжах устраивают для студентов встречи с военкомами. Студенты рассказывают, что на этих встречах тем, кто прописан в Москве, вручают повестки с обязательством явиться в военкоматы. Студентам, которые игнорируют эти встречи, угрожают "индивидуальным разбирательством".