"Вёрстка": тёща Пескова в сентябре открыла два новых бизнеса

Раиса Навка, 70-летняя тёща пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, за сентябрь зарегистрировала две новых компании, следует из данных "Контур.Фокус", обратила внимание "Вёрстка".

11 сентября она учредила компанию "Айс", имеющую право вести 55 видов деятельности, большинство из которых связаны со строительством. Навка стала гендиректором "Айс" и получила 49% фирмы. Вторым соучредителем фирмы оказалось ПАО "Апри". Это крупнейший застройщик Челябинской области. На сайте компании говорится, что в 2024 году она заняла 24 место среди застройщиков РФ по объему введенного жилья.

22 сентября Раиса Навка зарегистрировала ещё одну компанию — ООО "Сладкий Сервис". Эта фирма может заниматься деятельностью, связанной с организацией "ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием".

Местом регистрации обеих компаний указана находящаяся в собственности Навки 127-метровая квартира в элитном ЖК "Баркли Резиденс" на улице Орджоникидзе в Москве. Ориентировочная стоимость квартиры 120 миллионов рублей.

С весны 2023 года она вместе с дочерью Татьяной Навкой Раиса Навка владеет производственным кооперативом "Галит", занимающимся добычей соли в аннексированном Крыму. Примерно с того же момента они обе скрыты в реестре юрлиц как собственники компании.

14 июля сын Пескова Николай вместе с двумя партнёрами тоже основал строительную компанию. Она называется "Зевс", пишет "Вёрстка".