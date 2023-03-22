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"Вёрстка": в 52 регионах России и Крыму военным задерживают выплаты

В 52 регионах россии, а также в аннексированном Крыму военные не получают положенных выплат. Об этом говорится в расследовании издания "Вёрстка". По словам военнослужащих, многие из них не получают зарплату по несколько месяцев, или получают в разы меньше положенных сумм.

Жалобы предъявляют военнослужащие, в том числе участники боевых действий в Украине - контрактники, добровольцы и мобилизованные, а также их родственники. Некоторые из них сообщают о невыплатах зарплат с начала года или даже с конца прошлого. Часть из них всё же получает выплаты, но с задержками. Другие не получают ничего или в разы меньше тех сумм, которые были им обещаны. Называются суммы от семи до 15 тысяч рублей в месяц. При этом размер оплаты рядовым, который заявило Минобороны, должен составлять 195 тысяч рублей в месяц. Оплата труда офицеров выше.

Подразделения Министерства обороны в комментариях авторам жалоб утверждают, что задержки с выплатами могут быть обусловлены переводом военнослужащих из одних воинских частей в другие.

Одна из жён военнослужащих, после мобилизации мужа оставшаяся одна с двумя детьми, говорит, что в Едином расчётном центре ей сообщили, что муж и вся его рота с 31 января числятся уволенными из военной части, но не переведены в другую и не зачислены на денежное довольствие.

По словам военных и их родственников, проблемы с получением выплат начались в 2023 году. В 2022 году такие случаи были единичными.

Глава "Комитета солдатских матерей" Валентина Мельникова считает, что большая часть невыплат связана с административным коллапсом, с которым столкнулась российская армия. По её мнению, в условиях боевых действий военные части оказались не готовы к ведению строгого учёта для непривычно большого количества военнослужащих.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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