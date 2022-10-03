"Высадили в чистом поле". Замерзающие мобилизованные в Омске

Мобилизованных из Норильска привезли в Омск и выкинули в чистом поле, оставив ночевать при минусовой температуре без палаток. Радио Свобода установило, что это произошло в 242 учебном центре ВДВ, где в 2015 году из-за обрушения казармы погибли 24 солдата срочной службы. Тогда "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального в результате собственного расследования выяснил, что трагедия произошла из-за коррупции: деньги на капитальный ремонт здания были украдены.

В российских социальных сетях продолжают появляться видео, на которых призванные в рамках мобилизации солдаты жалуются на плохие условия содержания и говорят о скорой отправке на фронт без какого-либо обучения. Вслед за историями из Свердловской области и подмосковного поселка Калининец журналисты обратили внимание на видео, предположительно снятое в Омской области, куда привезли резервистов из Норильска.

Утром в понедельник этот ролик, а также еще одно видео, снятое в темное время суток, были опубликованы в сообществе "Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте".

Автор первого видео сопровождает кадры своим рассказом:

"Короче, высадили нас в чистом поле, чего мы буем тут делать, *** ******** [не понятно]. Собственно, мы тут не одни, нас тут таких около… ну, если не соврать, человек 800 точно наберется. … Так что, короче, ждем, мы не первые тут и не последние в такой ситуации, люди идут уже почти сутки, вон, костры жгут, сосиски жарят, балдеют, спят, все это на свежем воздухе, короче, такая обстановка".

Человек, снявший второе видео, также был призван из Норильска. Вот его рассказ:

"Короче, нас разместили возле ВДВ-части в Омске. Сказали: живите как хотите, жгите костры и спите прямо на улице. Мы с мужиками решили выпить само собой, потому что надо согреться. Костер, *****, сейчас разложимся, спальники. Все норильчане наши, вот они, костры жгут. Других городов тоже ***** [много], человек, наверное, 500, если не больше. Вроде так, фишки гоняют, бухло люди покупают. … Дрова собираем, тут лес рядом, рядом нету вообще ***** [ничего]. Так что кто будет еще призываться с Норильска, берите с собой теплые вещи, спальник, коврик. Возьмите с собой газовую горелку и газа в баллонах, никто вас проверять в аэропорту не будет, всем там ***** [все равно]. Жрачки берите, потому что *** его знает, заселят нас завтра, не заселят. Я слышал, что чуваки на той стороне уже неделю так живут".

Радио Свобода смогло геолоцировать место съемки первого видео как автодром 242 учебного центра подготовки младших специалистов ВДВ в поселке Светлый на окраине Омска (точные координаты). "Ночное" видео снято на том же автодроме – в свете фонаря в один из моментов становится хорошо видна та же автомобильная рампа, что и на "дневном".

Радио Свобода связалось с человеком, оставившим комментарий под постом с видео. Он был призван в армию из Красноярска и подтвердил, что его, как и других мобилизованных, высадили в чистом поле в поселке Светлый. В своем комментарии этот мужчина, однако, уточняет, что "неделями" на открытом воздухе около учебного центра никто не живет, а среднее время от приезда до заселения в казармы составляет "всего" 10 часов. По данным сервиса Timeanddate.com, температура в Омске в ночь на понедельник снижалась до минус 4 градусов.

О том, что на базе 242 учебного центра ВДВ в Омске открыто два "мобилизационных центра", писали и местные СМИ. Второй центр, как следует из этих публикаций, обустроен в поселке Черемушки. Он действительно расположен "через дорогу" от Светлого, как и говорит автор "ночного видео": там находится Омский инженерный бронетанковый институт ("14-й военный городок"). Два места разделяет Черлакский тракт. В Черемушках сделаны десятки фотографий мобилизованных, однако, на всех этих снимках резервисты уже находятся в казармах – пусть иногда и обустроенных на скорую руку в непредназначенных для проживания людей помещениях.

На снимках, которые мобилизованные делают в учебном центре ВДВ, также видно, что резервисты размещены в не предназначенных для проживания ангарах на свежесколоченных из деревянных досок двухярусных кроватях:

Возможно, впрочем, что ангар для техники – не худшее место для сна, если вас при мобилизации направили в Омск. В июле 2015 года здесь при обрушении казармы погибли 24 солдата срочной службы. Тогда Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, из которого следовало, что вместо капитального ремонта здания был сделан косметический, а разница в стоимости была украдена. Год спустя министр обороны Сергей Шойгу приехал в 242 учебный центр ВДВ с инспекцией и потребовал снести еще 21 здание из-за их неудовлетворительного состояния.

Тепло ли тебе, солдатик?

Не только авторы видео, мобилизованные из Норильска, но и посмотревшие его комментаторы в социальной сети "ВКонтакте" пишут, что основная проблема при размещении резервистов в Омске – холод. Здоровье могут подорвать даже 10 часов, проведенных на улице при минусовой температуре.

"Зять находится Омске. Все там хорошо. Кормят, предоставили места где спать, единственное езжайте в зимних вещах, потому что первые два дня будут спать просто в вещах, холодно там. Переодели мужчин, по отъезду выдадут все принадлежности необходимые", – пишет женщина из Красноярска (орфография и пунктуация оригинала).

Военкоматы в регионах, откуда россиян направляют в рамках мобилизации в Омск, в курсе проблемы – это следует из комментария еще одной женщины, чей родственник был мобилизован из города Дивногорск Красноярского края. Она пишет, что в местном военкомате при отправке в Омск предупреждают, что с собой надо иметь "одежду по сезону" и "запас еды на сутки". В другом военкомате жене мобилизованного посоветовали взять "комплект теплых носков".

В четверг, 29 сентября, Радио Свобода писало еще об одной группе мобилизованных, которую привезли из Березников Пермского края и фактически бросили в чистом поле за воротами войсковой части (учебного центра в Свердловской области). В той ситуации ключевым фактором, вызвавшим недовольство резервистов и их родных, также стал холод: на видео было видно, что поле уже покрыто снегом (ночная температура в этом месте в четверг также опускалась до -4 градусов).

В истории с мобилизованными из Березников ситуация в итоге разрешилась в их пользу: после общественного резонанса и публикаций СМИ, всех брошенных в поле людей расселили по казармам – хотя автору видео сначала угрожали уголовным делом. Ранее Радио Свобода геолоцировало видео, снятое в подмосковном поселке Калининец, в расположении 1-го танкового полка Таманской дивизии. На нем призванный в армию в рамках мобилизации Москвич жаловался, что командиры сообщили ему и его товарищам об отправке в Херсон через два дня после мобилизации, без военной подготовки. Позже родственники мобилизованных в Таманскую дивизию сообщили Радио Свобода, что их мужьям и сыновьям пообещали, что они пройдут двухнедельный курс тренировок перед отправкой на фронт.

По официальным данным, всего в рамках "частичной мобилизации" в России должны быть призваны 300 тысяч человек. По неподтвержденным данным, в засекреченном пункте соответствующего указа Владимира Путина речь шла о миллионе мобилизованных. Западные эксперты и авторы пророссийских телеграм-каналов уже обращали внимание на то, что обеспечить даже несколько сот тысяч призывников одеждой, продовольствием, оружием и местами для проживания Министерству обороны будет крайне сложно. Эти опасения подтверждаются не только видео, подобными тем, о которых рассказывает Радио Свобода, но и официальными новостями: сначала в Белгородской области, а затем и в других российских регионах (например, в Курганской, Ростовской, Новосибирской) власти объявили о завершении мобилизационных мероприятий, сообщив, что план мобилизации "выполнен на 100%".