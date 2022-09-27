Выступавший с особыми мнениями судья КС ушёл в отставку

Судья Конституционного суда России Константин Арановский ушёл в отставку. Он был известен особыми мнениями к решениям суда, в которых выступал против изоляции страны и поправок в Конституцию. В 2020 году Госдума приняла, а президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий публиковать особые мнения.

Об отставке Арановского сообщается на сайте суда. "С 27 сентября 2022 года Константин Арановский – судья КС РФ в отставке," — говорится в сообщении. В суд назначаются без ограничения срока, до достижения предельного возраста пребывания в должности 57-летнему юристу оставалось 13 лет.

В 2020 году Арановский не голосовал по решению о признании законными поправок в основной закон, сообщало агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник. Он взял больничный на время голосования. Суд тогда не стал раскрывать состав голосовавших.

Одна из поправок называет Россию правопреемницей Советского Союза. В особом мнении по другому делу Арановский назвал СССР незаконно созданным государством и заявил, что Россия должна обладать статусом государства, "непричастного к тоталитарным преступлениям".

"Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное," — написал он.

В 2017 году Арановский вместе со своим коллегой Владимиром Ярославцевым выступили против решения Конституционного суда позволить России не выплачивать компенсации бывшим владельцам ЮКОСа, а в 2019 он раскритиковал запрет для иностранцев владеть СМИ.

Отставка судьи произошла незадолго до предполагаемой аннексии Россией территорий Украины, на которых Москва организовала голосования о выходе из состава страны. Правовые акты об аннексии должны будут поступить на проверку Конституционного суда по запросу президента.