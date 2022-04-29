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Выступившего против войны телеведущего Максима Галкина заменит в эфире Николай Цискаридзе

Максим Галкин

Российский Первый канал заменит ведущего рейтинговой программы "Сегодня вечером" после того, как он публично выступил против войны в Украине. Вместо комика Максима Галкина ближайший эфир будет вести танцор Николай Цискаридзе. Об этом сообщают "Комсомольская правда" и "СтарХит" со ссылкой на участников съёмок.

Накануне "СтарХит" сообщил, что Галкин будет заменён в программе из-за антивоенных высказываний. Тележурналист Мария Борзунова сообщила со ссылкой на анонимный источник, что прекращение контракта напрямую связано с антивоенными выступлениями. Официально канал это не комментировал.

Максим Галкин с начала войны в Украине критикует действия российских властей и призывает остановить кровопролитие. На фоне конфликта он и его жена, певица Алла Пугачева, уехали из России.

  • Галкин – не единственный федеральный ведущий, пропавший из эфира после начала войны. Первый канал прекратил выпуск программ Владимира Познера и Ивана Урганта. Программа "Что? Где? Когда?" перестала выходить в прямом эфире, издание "Можем объяснить" утверждает, что многие молодые участники покинули проект, а в некоторых командах осталось по одному-два игрока из шести.
  • От имени телеведущего канала "Россия" Александра Гуревича появилось сообщение, что все выпуски его программы "Сто к одному" были записаны перед началом боевых действий. На "России 1" перестали выходить “Вести в субботу” с Сергеем Брилёвым – по официальной версии, он уехал в длительную командировку.

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