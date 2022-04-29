Российский Первый канал заменит ведущего рейтинговой программы "Сегодня вечером" после того, как он публично выступил против войны в Украине. Вместо комика Максима Галкина ближайший эфир будет вести танцор Николай Цискаридзе. Об этом сообщают "Комсомольская правда" и "СтарХит" со ссылкой на участников съёмок.

Накануне "СтарХит" сообщил, что Галкин будет заменён в программе из-за антивоенных высказываний. Тележурналист Мария Борзунова сообщила со ссылкой на анонимный источник, что прекращение контракта напрямую связано с антивоенными выступлениями. Официально канал это не комментировал.

Максим Галкин с начала войны в Украине критикует действия российских властей и призывает остановить кровопролитие. На фоне конфликта он и его жена, певица Алла Пугачева, уехали из России.