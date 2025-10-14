WP: Китай нарастил экспорт в Россию компонентов для боевых дронов

Китай минувшим летом значительно нарастил экспорт в Россию компонентов, необходимых для производства беспилотников на оптоволокне, пишет во вторник The Washington Post, отмечая, что Пекин тем самым оказал России существенную помощь в войне против Украины.

По мнению аналитиков, на которых ссылается газета, резкий рост экспорта оптоволоконных кабелей и литий-ионных аккумуляторов, а также других компонентов для дронов демонстрирует, как тесное партнёрство между российскими и китайскими производителями помогает Москве получить важнейшее преимущество на поле боя.

Пекин декларирует, что занимает нейтральную позицию в полномасштабной войне России против Украины, а китайские предприятия, на долю которых приходится 80% мирового рынка коммерческих беспилотников, официально сократили прямой экспорт готовых БПЛА в Россию.

Однако официальные данные о торговле Китая показывают, что Пекин позволил резко увеличить поставки компонентов, позволяющих российским производителям создавать дроны на оптоволокне. Операторы могут управлять такими аппаратами с помощью тончайших кабелей без опасений, что противник заглушит сигнал и собьёт беспилотник с курса. Москва всё чаще использует эти дроны, поскольку они менее уязвимы для перехвата.

Глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов называл оптоволоконные дроны огромной проблемой для ВСУ.

The Washington Post приводит данные таможенного управления Китая, согласно которым в мае и июне в Россию было экспортировано рекордное количество оптоволоконных кабелей длиной на 190 400 км и 208 000 км соответственно. В августе этот показатель вырос до 524 800 км. Исходя из высокой стоимости поставленных партий, научный сотрудник Атлантического совета Джозеф Уэбстер, который отслеживает рост экспорта, делает вывод, что речь идет о продукции военного назначения, отмечает в своей публикации "Немецкая волна".

В Украину КНР тоже экспортирует оптоволоконные кабели, но с масштабами поставок в Россию этот показатель не сравнится.

