Танки на полях для гольфа. РФ помогает готовить захват Тайваня

Британский аналитический центр RUSI (Королевский объединённый институт оборонных исследований) исследовал архив контрактов и переписки властей России и Китая объемом 800 страниц, который был получен хакерской группой Black Moon. Архив документов показывает, как именно Россия помогает Китаю готовить его вооруженные силы к потенциальному вторжению на Тайвань.

Тайвань – самоуправляемый остров с населением 23 млн человек. Пекин считает его своей территорией: глава КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение Народно-освободительной армии Китая быть готовой к военному захвату Тайваня к 2027 году.

Но из-за особенностей рельефа острова выбор площадок для десантирования войск и техники на берег ограничен. Захват аэродромов может позволить перебрасывать войска по воздуху. Но взлетно-посадочные полосы аэродромов можно быстро вывести из строя (с этим Россия столкнулась в Украине). Поэтому армия Китая ищет способы диверсификации как методов, так и мест переброски своих военных на Тайвань, и для этого обратилась к России. Среди прочего, как следует из файлов, рассматривается возможность десантирования бронетехники на поля для гольфа или другие открытые и твердые участки земли вблизи портов и аэродромов.

Согласно контрактам и переписке, полученным хакерской группой Black Moon, в 2023 году Россия согласилась поставить армии Китая полный комплект вооружения и снаряжения для оснащения воздушно-десантного батальона, а также другое специальное оборудование, необходимое для воздушного десантирования.

37 БМД-4М, легкие гусеничные десантные бронемашины с 100-мм пушкой и 30-мм автоматической пушкой.

11 легких плавающих противотанковых самоходных артиллерийских установок "Спрут-СДМ1" с пушкой калибра 125 мм.

11 бронетранспортеров десанта БТР-МДМ "Ракушка".

несколько командно-штабных машин "Рубин" и командно-штабных машин КШМ-Э.





Это в том числе "десантируемые танки", которые можно сбрасывать с самолетов на землю или воду.

В соглашениях указано, что вся поставляемая Россией Китаю бронетехника должна быть оснащена китайскими системами связи и управления, а также проверена на электромагнитную совместимость с российским радиоэлектронным оборудованием. Российская сторона также должна подготовить оборудование и программное обеспечение для использования китайских боеприпасов.

Соглашения также предусматривают обучение Россией батальона китайских десантников применению техники. Водители бронетехники будут обучаться на базе Курганмашзавода, а экипажи командно-штабных машин КМН и противотанковых пушек "Спрут" – в Пензе, на базе АО НПП "Рубин".

После завершения курсов по использованию учебного оборудования и тренажёров коллективная подготовка китайского воздушно-десантного батальона будет проводиться уже на полигонах в Китае. Там российские инструкторы должны подготовить батальон к десантированию, управлению огнём и манёврам в составе воздушно-десантного подразделения.

Россия также передаёт Китаю авиационные командно-штабные артиллерийские машины "Реостат" и многоцелевые беспилотные летательные аппараты "Орлан-10". В Китае, согласно условиям контрактов, будет создан центр технического обслуживания и ремонта российской техники, куда будет передана вся необходимая техническая документация. Это позволит Китаю в будущем осуществлять производство и модернизацию этих средств.

Москва не прокомментировала утечку документов. Но по данным RUSI, около 800 страниц контрактов и сопутствующих материалов "выглядят подлинными", а содержащиеся в них сведения были проверены независимыми экспертами. Однако существует вероятность, что части документов были изменены или опущены.

Речь идет о получении Китаем от России весьма специфического оборудования

Эксперты RUSI считают, что Россия действительно помогает Китаю готовиться к захвату Тайваня, в том числе продавая Пекину современное оборудование и обучая силы специального назначения. Согласно документам, поддержка Москвы направлена на укрепление возможностей Китая по воздушному и морскому вторжению с упором на захват ключевых объектов инфраструктуры, таких как порт Тайбэй.

Эксперты RUSI также полагают, что геополитическая цель России — спровоцировать затяжной конфликт с участием США и их союзников, обострив тем самым глобальную напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Александр В. Данилюк, который изучал файлы вместе со своим соавтором Джеком Уотлингом, рассказал Радио Свобода, какое оборудование Россия хочет поставить Китаю для этих целей, почему поддерживает вторжение Китая на Тайвань и насколько важно военное сотрудничество Москвы и Пекина.



—Можете ли вы вкратце объяснить, каковы ключевые элементы сделок России и Китая и почему они важны для Пекина в связи с потенциальным вторжением на Тайвань?

— Если говорить кратко, то речь идет о получении (Китаем от России) весьма специфического оборудования, необходимого для проведения воздушно-десантных операций.

Это комплект снаряжения для высадки тяжёлого воздушно-десантного батальона, а также специальное снаряжение для сил специального назначения. Оба комплекта необходимы для воздушно-десантного вторжения. Оно, в свою очередь, подготовит почву для морского вторжения китайских вооружённых сил.

Идея заключается в том, чтобы высадить группу спецназа. Используя эту российскую технику, китайские десантники могли бы прыгать с гражданских грузовых самолётов с очень большой высоты и планировать на территорию Тайваня, не будучи обнаруженными.

Кроме того, таким образом можно доставить на место только российские десантируемые танки и бронемашины — чтобы не каждому [бойцу китайского спецназа] пришлось бы лично десантироваться на Тайвань с воздуха. Многие, к примеру, могли бы въехать на Тайвань легально как туристы заранее.

Мы считаем, что этот хорошо оснащенный батальон будет всего лишь частью большей структуры. Возможно, один батальон будет использовать российскую технику, а два или три — китайскую.

Этого будет достаточно для взятия под контроль, по крайней мере, порта Тайбэй. Он, по нашему мнению, является ключевой целью такой операции, поскольку он дает Китаю контроль над жизненно важным портом для предстоящего морского вторжения Народно-освободительной армии Китая.

— Принято считать, что Россия очень осторожно относится к экспорту в Китай своей передовой военной техники из-за опасений кражи и использования технологий. Почему, по-вашему, сейчас ситуация меняется, и что это будет означать в будущем?

Русские готовы сделать все, чтобы подтолкнуть Китай к вторжению на Тайвань

— В политическом плане этот тип военного сотрудничества крайне важен для россиян, поскольку они не хотят оказаться в клубе полностью изолированных стран-изгоев. Можно сказать, что сегодня существует своего рода ось стран-единомышленников, и для россиян важнейшим элементом этой оси является Китай.

Россия также вложила огромные ресурсы в средства ведения войны. И единственный способ превратить эти средства в настоящую геополитическую силу — это развязать более масштабную, глобальную войну. И наиболее привлекательным театром военных действий для этой войны как раз является Индо-Тихоокеанский регион.

Таким образом, русские, по всей видимости, готовы сделать все, чтобы подтолкнуть Китай к вторжению на Тайвань. Особенно если это приведет к реальному конфликту между Соединенными Штатами и Китаем.

Я думаю, что россияне не заинтересованы в сценарии вторжения на Тайвань, подобном крымскому, когда сопротивление будет ограниченным, а международная реакция — незначительной. Напротив, россияне хотели бы, чтобы Китай вторгся, но так, чтобы молниеносная атака была бы затянута и максимально затянута. Тогда это фактически создало бы возможность для эскалации. И это может вовлечь в войну американцев и некоторые другие страны, например Японию, чего, по моему мнению, россияне и хотят.

— Вы утверждаете, что эти документы не только указывают на то, что Москва поддержит вторжение Китая на Тайвань, но и ищет способы повлиять на ситуацию, чтобы это стало возможным?

— Да, абсолютно верно.

Сейчас на китайское общество невозможно влиять так же, как на демократическое. Я полагаю, что у России есть какие-то рычаги влияния на китайское правительство, хотя я этого точно не знаю.

Не внедрение спецназа, а политическая дестабилизация

Но самый простой способ для России создать предпосылки для того, чтобы война и вторжение на Тайвань казались неизбежными, — это оказать реальное влияние на тайваньское общество. А, если говорить честно, то и на американское общество и американскую политику.

Что касается этих предпосылок на Тайване, посмотрите, что происходит сейчас в тайваньской политике. Реальный нулевой этап — это не внедрение спецназа, а политическая дестабилизация.

Текущая политическая ситуация на Тайване следующая. Парламент контролируется Гоминьданом (китайской консервативной националистической антикоммунистической партией). В то же президент Лай Цзин-дэ — из Демократической прогрессивной партии (ДПП). Большую часть прошлого года он блокировал законопроекты парламента и затягивал назначения в Конституционный суд, что привело к стычкам в парламенте и массовым протестам.

Это идеальные условия для попытки разжечь политический кризис. Он необходим для дестабилизации системы командования и управления на Тайване — как в политическом, так и в военном отношении.

— Помимо возможностей ВВС, описанных в изученных вами документах, в каких еще областях, по вашему мнению, вооруженным силам Китая следует обратиться к России для улучшения ситуации с потенциальным вторжением на Тайвань?

Вторжение на Тайвань обойдется китайцам чрезвычайно дорого

— Очевидным примером были бы российские ракеты и беспилотники. Как подавить работу ПВО и как лишить их боеприпасов? У России есть богатый недавний опыт в этих областях, и весь этот опыт вполне применим к ситуации на Тайване.

— Учитывая военное сотрудничество России и Китая, о котором мы говорили, какие еще сценарии развития событий вокруг Тайваня вы ожидаете?

— Я думаю, что ключевой вопрос заключается в том, насколько тайваньское общество действительно может избежать конфронтации и поляризации, и сможет ли оно объединиться вокруг необходимости защиты острова, что является ещё более сложной задачей.

Естественной реакцией Вашингтона на это было бы предоставление Тайваню большего количества вооружений, но, на мой взгляд, у них его так достаточно. Вопрос скорее в том, способны ли они действительно объединиться и проявить решимость в сопротивлении вторжению и борьбе с ним.

Вторжение на Тайвань обойдется китайцам чрезвычайно дорого. Поэтому реальная защита от вторжения на Тайвань заключается в моральном духе и единстве, а также в способности Соединенных Штатов четко заявить о своей поддержке. Потому что реальность довольно проста: Китай становится сильнее, а в Европе всё ещё кризис. Посмотрим, что будет дальше.