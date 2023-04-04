Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

WP: Крым стал "одной из наиболее укреплённых" территорий в зоне войны

Иллюстративное фото

За последние несколько недель российские власти построили в аннексированном Крыму целую сеть оборонительных сооружений. К такому выводу пришли журналисты Washington Post на основе спутниковых фотографий, предоставленных компанией Maxar.

Издание называет полуостров "одной из наиболее укрепленных" территорий в зоне войны. При этом Крым сейчас находится на большом расстоянии от линии фронта.

В числе прочего газета публикует фотографии крымского села Медведевка, расположенного около перехода на материк. На снимке, сделанном 11 февраля, со стороны озера Сиваш видна целая сеть окопов, длина которых в некоторых случаях превышает 900 метров. Там также установлены три ряда бетонных противотанковых заграждений так называемых "зубов дракона".

В публикации отмечается, что в последние недели такие оборонительные сооружения стали появляться особенно быстро. На снимке села Витино в Саакском районе Крыма, сделанном 27 февраля, виден пустой берег. Однако уже 12 марта у моря появилась линия окопов, пишут журналисты. На одном из снимков видны установленные в окопах артиллерийские орудия.

Многие из оборонительных сооружений появились около естественных водных заграждений, таких как берег моря или каналы, что создает дополнительные преграды в случае наступления вооруженных сил Украины, отмечают авторы публикации.

В начале марта глава российской администрации аннексированного Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что на полуострове идёт сооружение масштабной линии обороны. В Кремле ранее это отрицали. Необходимость строительства защитных линий в Крыму Аксёнов объяснил словами "бережёного бог бережёт" и "хочешь мира – готовься к войне". Он также подтвердил, что к строительству привлечено большое количество людей.

Ряд аналитиков считает, что весной Вооружённые силы Украины могут перейти в наступление, причём главной его целью может стать так называемый сухопутный коридор в Крым – ныне оккупированные Россией южные районы Херсонской и Запорожской областей. В Киеве не исключают и возможности наступления на сам Крым.

Однако опрошенные The Washington Post эксперты не верят в высокую вероятность такой операции украинской армии.

По мнению Майкла Кофмана, директора российской программы в Центре военно-морского анализа США, Украина вряд ли решится на захват Крыма "в классическом смысле", но скорее прибегнет к тактике постоянного изматывания и установления огневого контроля над полуостровом.

"С течением времени это может сделать ситуацию в Крыму невыносимой, и в результате России, возможно, придется пойти на переговоры о его статусе", - сказал Кофман журналистам.

Украина уже испытывает такую стратегию, отмечает издание. По данным американского проекта ACLED, с августа прошлого года, по российским объектам в Крыму или около полуострова украинские военные нанесли более 70 ударов, в том числе с применением дронов. Иногда речь могла идти о диверсиях, организованных с территории Крыма. Часть из них оказались успешными и имели разрушительные последствия, пишет The Washington Post. Одна из наиболее крупных диверсий с начала войны в Украине произошла на Крымском мосту, который вышел из строя после взрыва.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG