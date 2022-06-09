Житель Ставрополя, объясняя своё желание пройти альтернативную гражданскую службу, назвал войну в Украине "отвратительной и преступной". За это на призывника составили протокол по статье о дискредитации российской армии. Об этом рассказывает "Медиазона".

Весной 2022 года 20-летний Савелий Морозов получил повестку в армию. Вместо срочной службы Морозов решил пройти гражданскую. В своём заявлении в военкомат он сообщил, что участие в боевых действиях противоречит его принципам. На заседании по изучению его просьбы помимо призывной комиссии присутствовал полицейский. По закону его там не должно было быть, утверждает правозащитник, который много лет занимается вопросами армии и пожелал остаться анонимным.

Как того требует закон, Морозов объяснил комиссии мотивацию пройти альтернативную службу, рассказав о своих антивоенных взглядах. В частности, он заявил, что считает "действия руководства России и руководства армии в Украине по развязыванию этой спецоперации преступлением", а саму войну — "отвратительной и преступной". Комиссия одобрила заявление Морозова о замене военной службы на альтернативную.

Через несколько дней призывнику позвонил участковый. Он сообщил, что на Морозова завели административное дело по статье о дискредитации вооружённых сил России. По версии полиции, Морозов "высказался, назвав преступлением действия руководства Российской Федерации на Украине, тем самым исказив и дискредитировав их". Протокол был составлен по рапорту полицейского, который присутствовал на заседании призывной комиссии и счёл объяснения Морозова "дискредитацией" российской армии.

Консультант бота "Сознательный отказ от военной службы в России" сообщил, что число обращений по поводу альтернативной службы резко выросло после начала войны в Украине. При этом он не знает случаев, чтобы кому-то отказали в прохождении гражданской службы.