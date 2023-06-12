WP: США предложат расширить Совбез ООН ещё шестью странами

Администрация США предложит расширить состав Совета безопасности ООН. По её планам, до шести стран могут получить статус постоянных членов Совета безопасности, однако без права вето. Эта мера призвана расширить глобальное представительство в главной международной организации.
По информации The Washington Post, представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд ведёт активные переговоры с дипломатами разных стран о возможном расширении Совета безопасности в преддверии ежегодного саммита мировых лидеров, который пройдёт в Нью-Йорке этой осенью.
По мнению издания, предложение отражает намерения президента Джо Байдена и его администрации дать больше полномочий в ООН странам развивающегося мира и снизить недовольство тем, что на данный момент Совет безопасности недостаточно преуспел в разрешении глобальных проблем и, прежде всего, войны в Украине.
Директор Международной кризисной группы по работе с ООН Ричард Гоуэн уже заявлял, что ООН исчерпала свои полномочия. "Чем больше ООН медлит, – сказал он, – Тем более раздробленным и конфликтным будет становиться мир".
Провести реформу Совета безопасности призывает и сам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также представители многих стран мира.
Президент США Байден на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре прошлого года призвал дать постоянное представительство в Совете безопасности странам Африки, Латинской Америки и Карибского региона. После этого дипломаты стали работать над детальным предложением.
- После начала войны России в Украине как Совет безопасности, так и ООН в целом стали подвергаться всё более резкой критике. В особенности политиков беспокоит поведение России как постоянного члена Совбеза. В последнее время Россия неоднократно пользовалась правом вето, блокируя невыгодные ей предложения международного сообщества. В декабре 2022 года Украина призвала лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза и исключить ее из ООН. Однако по действующему уставу ООН это невозможно сделать без согласия самой России.
- Совет безопасности ООН был основан в 1945 году. Согласно уставу ООН, решения в нём принимаются на основе согласия всех стран-членов. В их число входят пять постоянных членов – США, Великобритания, Франция, Россия и Китай, – и 10 непостоянных.
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