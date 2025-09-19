WP: Трамп заморозил военную помощь Тайваню ради сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп этим летом отказался одобрить пакет военной помощи Тайваню на сумму более 400 миллионов долларов, пишет газета The Washington Post. По данным источников издания, решение, которое ещё может быть пересмотрено, связано с попыткой Вашингтона добиться масштабной торговой сделки с Китаем. Пакет включал в себя современные БПЛА и мощные боеприпасы.

Эксперты предупреждают, что отказ Вашингтона предоставить Тайбэю военную помощь может ослабить обороноспособность Тайваня в момент, когда Китай, считающий его своей мятежной провинцией, активно наращивает военные силы вокруг острова. По данным американской разведки, председатель КНР Си Цзиньпин поставил задачу подготовить армию к возможному захвату Тайваня к 2027 году.

В последние месяцы администрация Трампа пошла на ряд уступок Пекину — ослабила экспортные ограничения на полупроводники и отказалась от исполнения запрета на TikTok. Эти шаги вызвали обеспокоенность у республиканцев и бывших членов его команды, которые считают, что Вашингтон снижает уровень поддержки Тайваня.

В отличие от администрации Джо Байдена, одобрившей несколько пакетов военной помощи Тайваню за счёт президентских полномочий, Трамп настаивает, что остров должен сам оплачивать закупки оружия. По его мнению, Тайвань, обладающий мощной экономикой, может действовать по примеру Израиля и европейских стран. Власти Тайваня уже согласовали новый крупный контракт на поставку вооружений, который планируется профинансировать за счёт дополнительного оборонного бюджета.

Тайвань намерен увеличить военные расходы до 3,3 % ВВП в следующем году и довести их до 5 % к 2030 году. Вашингтон при этом рекомендует Тайбэю сосредоточиться на приобретении "асимметричных2 систем — дронов, ракет и систем мониторинга побережья. Однако многие из этих вооружений будут поставлены лишь через несколько лет.

Несмотря на заявления Трампа о том, что Китай не решится на вторжение во время его президентства, сигналы из Вашингтона остаются противоречивыми. Так, на фоне подготовки к возможной встрече Трампа с Си Цзиньпином США отменили ряд встреч с тайваньскими официальными лицами, но одновременно уведомили Конгресс о возможной продаже Тайбэю вооружений на сумму 500 миллионов долларов.