Китайский День Победы. Парад в Пекине и историческая политика КНР

Китайский лидер Си Цзиньпин провел 3 сентября в Пекине грандиозный военный парад в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Но это мероприятие посвящено не только прошлому: оно является частью более широких усилий по пересмотру роли Китая на мировой политической арене в будущем.

Парадным маршем

На параде вместе с Си присутствовали президент России Владимир Путин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и более 20 других глав государств и правительств, дружественных Китаю, от Беларуси до Ирана. Парад рассматривался как демонстрация военной и дипломатической мощи Пекина, призванная показать новейшие виды вооружения, которыми теперь располагает Народно-освободительная армия КНР, и подчеркнуть статус Китая как мировой державы, способной соперничать с США.

В параде приняли участие более 10 тысяч военнослужащих, выполнявших сложные хореографические номера, и сотни единиц военной техники. Си пожал руки Путину и Ким Чен Ыну и пообщался с ними, когда они шли по красному ковру впереди группы из более чем 20 других иностранных высокопоставленных лиц к сцене, с которой наблюдали за парадом.

В речи, открывавшей военный парад, Си Цзиньпин сказал, что Китай "неудержим", одновременно подчеркнув идею "национального самопожертвования – не как [бессильной] жертвы, а как проявления силы воли и решимости народа". "Сегодня человечество находится перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, взаимовыгодные отношения или игра с нулевой суммой, – отметил Си. – Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории".

Лидер КНР также продемонстрировал более агрессивный тон, заявив, что "великое возрождение китайской нации неостановимо" и что Китай "никогда не поддастся запугиванию со стороны хулиганов". Последний термин иногда используется в китайских официальных заявлениях для косвенного обозначения Соединенных Штатов.

"Деды воевали" и "Можем повторить" по-китайски

"Китай пытается использовать парад для продвижения своей версии истории и того, как она соотносится с тем типом мира, который он хочет создать сегодня, – мира, где он является ведущей державой", – говорит Скотт Кеннеди, эксперт по Китаю, старший советник и председатель попечительского совета аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

Центральным элементом китайской версии истории Второй мировой войны, которая закончилась капитуляцией императорской Японии в 1945 году, является укрепление притязаний Пекина на суверенитет над Тайванем. Сложный международный статус этого самоуправляемого острова обусловлен рядом послевоенных договоров и изнурительной гражданской войной, в которой коммунисты Китая одержали победу над националистическими силами, бежавшими на Тайвань в 1949 году. Пекин десятилетиями заявляет о стремлении поставить остров под свой контроль и не исключает применения силы для достижения этой цели.

"Военные цели Китая носят преимущественно региональный характер, причем на первом месте стоит доминирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе и захват Тайваня, – отмечает Скотт Кеннеди. – Китай хотел, чтобы на параде присутствовали мировые лидеры, дабы подтвердить эти цели своей внешней политики".

"Чтобы иметь будущее, Россия и Китай должны иметь прошлое"

Ключевым партнером Пекина в этом отношении является Кремль, который уже бросил вызов международной системе, вторгшись в Грузию в 2008 году, аннексировав Крым в 2014-м и начав полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Владимир Путин находился в Китае с 31 августа, когда он прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который завершился на этой неделе. На саммит приехал и ряд ведущих незападных лидеров, что превратило этот форум в собрание политиков, в той или иной мере противостоящих Западу, в первую очередь США. Выступая перед участниками саммита, проходившего в городе Тяньцзинь в северном Китае, Си Цзиньпин призвал остальные страны продвигать то, что он считает "правильным" взглядом на Вторую мировую войну, и поддерживать "многосторонний подход" к глобальной политике.

"Китай и Советский Союз были главными театрами этой войны в Азии и Европе соответственно, – написал Си в мае перед визитом в Москву, где он присутствовал на российском параде в честь Дня Победы. – Эти две страны стали опорой сопротивления японскому милитаризму и немецкому нацизму, внеся решающий вклад в победу во Всемирной антифашистской войне".

Вместе с Россией Китай стремится преуменьшить вклад США в победу над странами Оси и представить себя в качестве основной силы сопротивления Японии. Китай датирует начало своей "войны сопротивления японской агрессии" 1931 годом – за десять лет до вступления США в войну.

"Это серьезное переосмысление мировой истории: позиционировать Россию и Китай как две силы, противостоящие фашизму, – сказал Радио Свобода Клаус Сун, аналитик берлинского аналитического центра MERICS – Но, чтобы иметь будущее, Россия и Китай должны иметь прошлое".

Язвительный Трамп

В то время как Си Цзиньпин наблюдал за парадом, президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поздравил китайского лидера с годовщиной окончания Второй мировой войны. "Главный вопрос, на который нужно ответить, в том, упомянет ли лидер Китая Си о той огромной поддержке, которую Соединенные Штаты Америки оказали Китаю, чтобы помочь ему обеспечить свою СВОБОДУ от иностранного захватчика", – написал он, имея в виду вторжение Японии в Китай в 1930-40-е годы и военные действия США против Токио во время Второй мировой войны.

Президент США также раскритиковал Путина и Кима за то, что они действуют против интересов США. "Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы там сговариваетесь против Соединенных Штатов Америки", – с явным сарказмом добавил Трамп.

На комментарии Трампа отреагировал помощник президента России Юрий Ушаков, заявив, что "никаких заговоров нет" и что "ни один из этих трех лидеров даже не задумывался о таком". "Более того, я могу сказать, что все понимают роль, которую играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент Трамп в текущей международной динамике", – сказал Ушаков.

ЕС держится на расстоянии

Присутствие Путина на параде, а также направленность этого события против Японии – ключевого союзника Запада на Дальнем Востоке – заставили европейских дипломатов в Пекине отказаться от посещения торжества. "Мы бойкотируем парад из-за участия в нем России, но не мероприятия, связанные с ним", - уточнил в разговоре с РС высокопоставленный европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным.

Помимо этого, официальные лица ЕС также критикуют Китай за поддержку войны России против Украины. Пекин помогает Москве в военных действиях, в частности, поставляя ей промышленные товары двойного назначения.

Среди иностранных глав государств и правительств, которые принимали участие в параде, не оказалось ни одного западного лидера, за исключением премьер-министра Словакии Роберта Фицо. (Он, помимо присутствия на параде, провел и довольно длительные переговоры с Владимиром Путиным). Европу представлял также президент Сербии Александр Вучич, чья страна подала заявку на вступление в ЕС. "Печально, что Сербия, страна-кандидат в члены ЕС, там присутствует, но, опять же, это неудивительно. Они говорят одно о присоединении к ЕС, но делают другое", – сказал европейский дипломат.

Тайвань и Вторая мировая

В своей предыдущей речи по случаю годовщины Второй мировой войны в 2015 году, которая также сопровождалась парадом, Си не упоминал Тайвань, поскольку тогдашнее выступление прозвучало в период улучшения отношений между Пекином и Тайбэем. На сей раз всё иначе. Пекин стал более агрессивным по отношению к Тайваню, и его пропаганда регулярно пытается представить президента Тайваня Лай Циндэ как опасного сепаратиста.

Статус Тайваня продолжает усложнять исторический нарратив, касающийся Второй мировой войны, который Си Цзиньпин стремится пересмотреть. Хотя коммунистические силы сражались против полномасштабного вторжения Японии в Китай, большая часть боевых действий велась войсками националистического правительства тогдашней Китайской республики во главе с Чан Кайши. В конце 1940-х оно бежало на Тайвань после поражения в гражданской войне. Китайская республика - официальное название, которое до сих пор используется Тайванем.

Именно Китайская республика подписала мирное соглашение в качестве одной из союзных стран и оставалась у власти в 1945 году, когда Тайвань был передан Китаю после десятилетий японского правления. Китайская Народная Республика, управляемая Коммунистической партией, была основана только в 1949 году и никогда не контролировала остров Тайвань.

Мы видим, как Китай пытается формировать историю

Тем не менее, Пекин заявляет, что победа во Второй мировой войне принадлежит всему китайскому народу, включая жителей Тайваня, и интерпретирует мирные соглашения как ведущие к "возвращению" Тайваня под власть Китая.

Но, как говорит Клаус Сун, парад и попытки Си Цзиньпина изменить нарратив войны в основном направлены на внутреннюю аудиторию и страны "глобального Юга". "Коммунистическая партия Китая пытается создать общую историческую связь [этих стран]. Мы видим, как Китай пытается формировать историю".

Китай и война: "удобные" и "неудобные" факты

Если исходить из общеизвестных исторических фактов, касающихся Второй японо-китайской войны, можно разделить их на "удобные" и "неудобные" для той интерпретации истории, которую пропагандируют нынешние китайские власти.

"Удобные"

Китай действительно вступил в конфронтацию с Японией, позднее ставшей ближайшей союзницей нацистской Германии в рамках "оси Берлин - Рим - Токио", раньше остальных стран.

Война Китая с Японией, ставшая после 1941 года частью Второй мировой войны, длилась по меньшей мере 8 лет, начиная с инцидента на мосту Марко Поло в июле 1937 года. Официальный Пекин, однако, предпочитает говорить о "14 годах борьбы", ведя отсчет от сентября 1931 года - начала японской интервенции в Маньчжурию.

Потери Китая в ходе войны с Японией, включая гражданское население, оцениваются в 15-20 млн человек. Они сопоставимы с потерями СССР и намного превосходят число погибших в других странах.

Китай был официально признан союзной державой. На Каирской конференции 1943 года лидеры западных союзников пообещали возвращение ему после войны всех утраченных территорий.

В 1945 году в качестве одного из лидеров коалиции победителей во Второй мировой войне Китай стал одним из основателей ООН и получил место постоянного члена Совета Безопасности.





"Неудобные"

Официальным центральным правительством Китая все годы японо-китайской и Второй мировой войны оставалось правительство Гоминьдана, враждовавшее с компартией.

Лидер Гоминьдана Чан Кайши пошел на союз с коммунистами против японцев только в результате Сианьского инцидента (1936) - заговора, едва не закончившегося для него плачевно. Отношения между тактическими союзниками, тем не менее, оставались напряженными и после 1945 года переросли в гражданскую войну.

Основная часть военных усилий Китая в ходе войны с Японией пришлась на войска Гоминьдана. Коммунисты контролировали “освобожденные районы” в северной части страны и придерживались в основном тактики партизанской борьбы.

Главным источником военной и материальной помощи Китаю в годы Второй мировой были Соединенные Штаты, поставившие ему вооружения, боеприпасы, боевую технику и гуманитарную помощь на общую сумму в 1,7 млрд долларов в тогдашних ценах.

С военной точки зрения говорить о победе Китая над Японией сложно, хотя сопротивление китайской армии и народа японской агрессии было отважным и упорным. Тем не менее в 1944 году японские войска провели успешную операцию “Ити-Го”, расширив зону оккупации на востоке Китая. Хотя в 1945 году китайским армиям удалось добиться ряда успехов, на момент капитуляции Японии значительная часть территории Китая оставалась под японским контролем.

Решающими факторами победы над Японией стали успехи США и их союзников на Тихоокеанском театре военных действий и вступление в войну летом 1945 года СССР, разгромившего Квантунскую армию на северо-востоке Китая.

Трудно сказать, обсуждали ли Путин и Си эти исторические проблемы в ходе своих нынешних переговоров. Однако, судя по последним заявлениям китайского лидера, Пекин занялся выстраиванием исторического нарратива, связанного со Второй мировой, по схемам, похожим на те, что использует Москва. Суть этого подхода к истории – в избирательности: опираться в прошлом следует лишь на то, что соответствует актуальным политическим целям.