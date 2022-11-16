WP: глава ЦРУ встретился с президентом Украины в Киеве на фоне обстрелов

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс во вторник встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве на фоне массированного ракетного удара России – в том числе по украинской столице. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Кроме того, Бёрнс встретился с представителями украинской разведки и обсудил предупреждение России о неприменении ядерного оружия. Об этом глава ЦРУ говорил на переговорах в Анкаре с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, отмечает The Washington Post.

Собеседник газеты рассказал, то во время ракетного удара по Киеву Бёрнс находился в безопасности в посольстве США. Ничто не указывает на то, что российские атаки должны были совпасть с визитом главы ЦРУ, пишет издание.

CNN пишет, что поездка Бёрнса пришлась на то время, когда страны Запада всё больше беспокоятся о том, что Россия может применить ядерное оружие в войне с Украиной. При этом Бёрнс и другие официальные лица ранее говорили, что не видят доказательств подготовки Москвы к ядерному удару.

Зеленский встречу с Бёрнсом пока не комментировал.

15 ноября Россия нанесла один из самых масштабных с начала войны ракетных ударов по Украине. Было выпущено около 100 ракет. В том числе удары наносились по целям в граничащей с Польшей Львовской области. В результате удара около семь миллионов домохозяйств остались без света, сообщил Офис президента Украины. Один человек погиб, шестеро ранены.

15 ноября также стало известно о падении ракет на территории Польши, вблизи границы с Украиной. Польские власти предполагают, что это были снаряды российского производства, но доказательств того, кто именно их запустил, нет. По предварительной информации США, маловероятно, что ракеты запустили российские военные.

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