ЦРУ предупреждает Москву. Эфир в 20:30

Приезд в украинскую столицу директора ЦРУ Уильяма Бёрнса после его встречи с Сергеем Нарышкиным в Анкаре. О скрытых аспектах поездок Бёрнса, о диалоге спецслужб Виталий Портников беседует с депутатом Верховной Рады, бывшим председателем Службы безопасности Украины Валентином Наливайченко. Эфир в 20:30.