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Дороги к свободе

ЦРУ предупреждает Москву. Эфир в 20:30

Уильям Бёрнс

Бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко – о том, зачем встречались директор ЦРУ и директор СВР

Приезд в украинскую столицу директора ЦРУ Уильяма Бёрнса после его встречи с Сергеем Нарышкиным в Анкаре. О скрытых аспектах поездок Бёрнса, о диалоге спецслужб Виталий Портников беседует с депутатом Верховной Рады, бывшим председателем Службы безопасности Украины Валентином Наливайченко. Эфир в 20:30.

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