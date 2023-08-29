WSJ: гарантии безопасности для Киева могут оформить в 2024 году

США и их европейские союзники разрабатывают гарантии безопасности для Украины, но заключение таких соглашений может закончиться не ранее 2024 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, переговоры с Киевом начали только США и Великобритания. В ближайшие недели к ним должна присоединиться Франция.

По словам собеседников издания, выработка гарантий для Украины – достаточно трудоёмкий процесс. Пока что у участников готовящихся соглашений нет единого мнения о том, какими именно должны быть обязательства сторон. Им также необходимо обсудить с Киевом – в разгар текущей войны – каковы могут быть будущие военные потребности Украины, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников издания, Европа опасается, что если победу на президентских выборах в США в 2024 году одержит Дональд Трамп, то он попытается сократить объёмы средств, выделяемых Киеву.

Кроме того, европейские чиновники должны быть уверены в том, что оборонные предприятия Евросоюза смогут оказать помощь Украине, не снижая потребностей западных военных в пополнении запасов. При этом не у всех государств ЕС уровень оборонной промышленности сравним с американской, говорится в публикации.

Киев и Вашингтон начали переговоры о гарантиях безопасности для Украины в начале августа. Позднее к ним присоединился Лондон. Украинская сторона выражала надежду, что первые соглашения получится заключить до конца года.

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из недавних интервью заявил, что Киев может получить от США гарантии безопасности наподобие израильских. Израиль не входит в НАТО, поэтому участники военного союза не обязаны оказывать ему помощь в случае нападения. При этом страна является партнером США на Ближнем Востоке и получателем американской военной помощи.