NYT: Военный переворот в Нигере может быть в интересах России

Евросоюз прекращает финансовую поддержку Нигера после произошедшего там на минувшей неделе военного переворота. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что Брюссель не признаёт самопровозглашённую новую власть Нигера и по-прежнему считает законным президентом страны демократически избранного Мохамеда Базума.

Франция, колонией которой Нигер являлся до обретения независимости, отдельно заявила, что приостанавливает оказание Нигеру помощи. Объём французских средств, направлявшихся на проекты развития страны, составил 120 миллионов евро в 2022 году и, как ожидалось, должен был быть увеличен в 2023 году, сообщает агентство Reuters.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Америка рассматривает варианты сокращения экономического партнёрства с Нигером. Блинкен отметил, что разговаривал с Мохамедом Базумом 29 июля, но не привёл подробностей и не уточнил, как именно связался с политиком.

Издание The New York Times, проанализировав события в Нигере, пишет, что произошедший в стране военный переворот стал логичным завершением целой цепочки подобных событий в Африке от Гвинеи до Судана, когда военные хунты свергают законно избранную власть. Дестабилизация политической обстановки в африканских странах не отвечает интересам Запада в том числе потому, что Африка является и зоной интересов России.

Во многих африканских странах (Мали, ЦАР, Буркина-Фасо и других) отмечено официальное или неофициальное присутствие российских вооружённых группировок, в том числе ЧВК "Вагнер", которые оказывают услуги по поддержанию безопасности правительств этих стран в обмен на контроль за добычей природных ресурсов, отмечает The New York Times. После июньского мятежа ЧВК "Вагнер" в России власти ЦАР заявили, что даже в случае вывода "вагнеровцев" из страны им по-прежнему будет необходимо российское военное присутствие.

По мнению аналитиков, Кремль не является прямым инициатором военных переворотов, однако приходящие к власти в африканских странах хунты высказываются в пользу сотрудничества с Россией, а не с Западом и в особенности не с бывшей метрополией - Францией. На фотографиях, опубликованных NYT, мятежники в Нигере размахивают российскими флагами.