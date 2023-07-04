Генералы с песочной карьерой

Суровикин. Евкуров. Алексеев. Герасимов. Где сейчас все эти генералы, которые так или иначе "засветились" в пригожинском мятеже? Одни в виде "уговорщиков", другие чуть ли не "заложников", третьи в виде "объекта требований террориста"? И какой будет судьбя пятого генерала - Дюмина - который вроде бы напрямую никак не был связан с событиями 24-го и 25-го июня, но крепко был связан с Пригожиным долгое время до них? Об этом военный эксперт Виктор Верцнер и историк Никита Петров. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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