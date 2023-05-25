Начальник отдела путинских кадров

Евгений Пригожин высказал твердое пожелание о том, кого бы он хотел видеть на постах министра обороны РФ и начальника Генерального штаба ВС РФ. И это не те люди, которые занимают их сейчас. Послушается ли Путин своего бывшего "повара"? А также: поимка "украинских диверсантов" в Белгородской области похоже закончилась "бомбежкой Воронежа", что в переводе с крылатого выражения означает причинение крупного материального ущерба самим себе. На чьей совести разрушение пятисот жилых строений, зафиксированное властями области по окончании "контртеррористической операции"? И что сегодня происходит на фронтах российско-украинской войны? Случайное свидетельство награжденной директрисы. В гостях военные эксперты: Владислав Селезнев, Виктор Верцнер, Даниил Шарп.

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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