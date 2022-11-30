Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны экономической политикой США, которая, по их мнению, усугубляет экономические проблемы, вызванные войной России с Украиной и энергетическим кризисом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Макрон считает, что закон о снижении инфляции, принятый президентом США Джо Байденом, угрожает европейской промышленности. Документ предусматривает субсидии и налоговые льготы на поддержку товаров, сделанных в Соединённых Штатах. Чиновники в Европе считают, что из-за американского закона пострадают товары европейского производства – например, аккумуляторы и электромобили, пишет газета.

О недовольстве европейских политиков экономической программой Байдена 24 ноября рассказывал и журнал Politico. Один из источников издания в Брюсселе, где расположены управляющие органы Евросоюза, сказал журналистам, что политика Вашингтона может настроить общественное мнение внутри ЕС против альянса со штатами и оказания военной помощи Украине.

США для Европы заменили часть поставок российского газа, но американские энергоресурсы обходятся дороже. Это создает нагрузку на европейскую производственную базу, пишет The Wall Street Journal. Париж обеспокоен тем, что некоторые французские производители на фоне высоких цен на энергоносители задумываются о переносе своих предприятий в США. По данным газеты, Макрон на прошлой неделе встречался в Елисейском дворце с представителями десятка компаний и просил представителей бизнеса не переносить производство из Европы.

Президент Франции 29 ноября начал свой пятидневный визит в США, где на 1 декабря запланирована встреча с Байденом. Канал France 24 обращает внимание, что Макрона в поездке сопровождают главы МИД, Минобороны и Минфина Франции. Это говорит о широком круге вопросов, которые планируют рассмотреть Вашингтон и Париж. При этом один из советников французского лидера отметил, что переговоры с Байденом будут "сложными", так как разногласия между странами сохраняются.