США выделят Украине 4,5 млрд долларов на бюджетную поддержку

Вашингтон выделит Украине четыре с половиной миллиарда долларов в рамках прямой бюджетной поддержки. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.



Средства начнут выделяться в ближайшие недели и помогут украинскому правительству защититься от войны с Россией, путем укрепления экономической стабильности и поддержки основных госуслуг, включая заработную плату работникам больниц, госслужащим и учителям, а также социальную помощь пожилым и уязвимым слоям населения.



"Эти средства являются важнейшим инструментом сопротивления Украины неспровоцированному вторжению Путина", – говорится в заявлении американского Минфина.

Транш был оформлен как грант. Йеллен призвала других доноров увеличить и ускорить помощь Украине.

Администрация президента США Джо Байдена предоставила Киеву военную помощь на сумму более 20 миллиардов долларов, ещё примерно 10 миллиардов было выделено на гуманитарное содействие и около 13 миллиардов - на восстановление экономики. Кроме того, Байден призвал Конгресс выделить ещё 37,7 миллиарда долларов на дополнительное финансирование Украины.

В Палате представителей США законодатели-республиканцы из числа тех, кто высказывал критику по поводу оказания помощи Украине в войне с Россией, подготовили резолюцию о проверке средств, выделенных Конгрессом.

По результатам прошедших 8 ноября промежуточных выборов в Конгресс демократы сохранили большинство в Сенате, но контроль над Палатой представителей теперь переходит к республиканцам. Новая расстановка сил может усложнить продвижении повестки Байдена в парламенте, в том числе на выделении помощи Украине.

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