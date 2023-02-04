WSJ: Турция продала России товары для военных нужд в обход санкций США

Турция экспортировала в Россию электронику, запчасти и другие товары американского производства в нарушение экспортного контроля и санкций США. Некоторые доставленные товары необходимы для обеспечения вооружённых сил России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на торговые данные.

По данным газеты по меньшей мере 13 турецких компаний поставили на российский рынок на сумму не менее 18,5 миллионов долларов пластмассу, резиновые изделия и транспортные средства. Их закупили не менее 10 российских фирм, которые, находятся под санкциями США из-за их причастности к нападению на Украину.

Турецкие компании также отправили в Россию с марта по октябрь 2022 года лифты, электрогенераторы, печатные платы и другие товары производства США на сумму 15 миллионов долларов в нарушение американского экспортного контроля.

Среди компаний, получивших турецкое оборудование, The Wall Street Journal также упоминает дочернее предприятие российской корпорация "Тактические ракеты", производящее системы вооружения для российского флота, и компания "Промтехнология", которая производит винтовки. Обе фирмы находятся в ограничительном списке Соединённых Штатов.

Москва и Анкара публикацию издания не комментировали.

По данным источников Bloomberg, ранее Вашингтон предупредил власти Турции и Объединённых Арабских Эмиратов о том, что поддержание ими экономических и финансовых связей с Россией мешает усилиям по давлению на Москву.