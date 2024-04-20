"Я чувствую праведный гнев". Евгений Кочегин и его команда

Проект бывшего координатора штаба Навального в Волгограде Евгения Кочегина "Дозор в Волгограде" помогает горожанам, пострадавшим от публикации их персональных данных Волгоградским телевидением.

Ведущие программы "Разговор онлайн" на телеканале "Волгоград 1" Сергей Мазанов и Роман Потоловский показали фотографии, открыли имена, фамилии и места работы людей, которые приносили цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Мазанов свой поступок называл “мощным журналистским расследованием”. Единоросс и бывший депутат Роман Потоловский предположил, что выразившие скорбь люди могут быть "кротами", потому что у них якобы есть доступ к "непонятным идеологиям". Ведущие сказали, что людей, приносящих цветы к памятнику жертвам репрессий, нужно выявлять, потому что они якобы оскорбляют российский народ и вредят.

Евгений Кочегин, против которого возбудили уголовные дела – об уклонении от альтернативной гражданской службы и за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, нашел пострадавших волгоградцев и предложил подать на телеканал иск. О том, как "Дозор в Волгограде" помогает жителям области, активист рассказал Радио Свобода.

– Сколько человек в Волгограде вышли с цветами к памятнику жертвам политических репрессий после смерти Алексея Навального?

– Могу рассказать, как скорбь волгоградцев выражалась в цветах. За первый день около памятника репрессированным выросла горка цветов, ее убрали. На следующий день снова выросла горка цветов. И так все время. Если бы цветы не воровали, то их общая высота была бы в половину памятника.

Организация травли людей, почтивших память убитого политика, это новый виток подлости

Цветы горожане возлагали после смерти Алексея Навального – и на следующий день, и через неделю, и через 40 дней. Около памятника полицейские снимали на видео горожан, которые пришли почтить память Навального. Возлагающих цветы определяли по номерам автомобилей, использовали наружное наблюдение. Документы полиция у них не проверяла. Как мы предполагаем, личные данные горожан, приходивших почтить память Алексея Навального, “эшники” передали журналистам муниципального телевидения. С цветами, по нашим предположениям, к памятнику вышло около 150 горожан. "Журналисты" раскрыли персональные данные примерно 15 человек. Мазанов и Потоловский предали публичности имена этих людей, обвинив их на всю область во вредительстве и поддержке "уголовника". Так они называли Алексея Навального. "Журналисты" сказали в эфире, что нужно следить за почтившими память убитого политика горожанами, узнать, чем они занимаются на работе. ФИО, фотографии, ссылки на социальные сети, места работы были опубликованы во время программы. Закон горожане, приносившие цветы к памятнику репрессированным, не нарушили. В действиях этих, с позволения сказать, "журналистов", напротив, содержится нарушение сохранности персональных данных, отягченное мотивом политической ненависти к определенной группе лиц. Цель публикации персональных данных возложивших цветы – запугивание людей, отвращение их от малейшего выражения их гражданской позиции с помощью организации общественного давления. Нашу команду это возмутило, я нашел пострадавших и спросил, хотят ли они противостоять этому беспределу. Раньше в Волгограде такого не было. Персональные данные активистов могли опубликовать в анонимных телеграм-каналах, но организация травли людей, почтивших память убитого политика, это новый виток подлости. И мы решили этому противостоять. Пострадавшие откликнулись, но лишь немногие и них. Кто-то боится связываться с властью, другие пытаются сами уладить вопросы с работодателями. Четыре человека решили действовать в защиту своих прав. Один из них – юрист написал иск, другие к нему присоединились. Мы нашли адвоката, который будет представлять интересы потерпевших в суде.

Пострадавшие, которые согласились бороться за свои права, редкие люди, чье чувство справедливости преобладает над страхом. Ребята своими деньгами участвуют в защите своих прав. Мы какой-то сбор на услуги адвоката будем открывать, но, боюсь, не соберем нужной суммы на оплату его услуг.

– Каковы ваши требования к телеканалу?

"Журналисты" захотели выслужиться, напали на якобы "врагов государства"

– Мы требуем привлечения журналистов Мазанова и Потоловского как физических лиц и телеканал как юридическое лицо к ответственности за раскрытие и распространение персональных данных. Мы требуем опровергнуть в следующем эфире клеветнические заявления в адрес потерпевших. Мы не питаем больших надежд на российский суд, но мы хотя бы создадим какой-то стресс этим "журналистам". Они уже после огласки их "мощного расследования" были вынуждены оправдываться. Сейчас ведущие формируют линию защиты, основанную на утверждении, что видео якобы им не принадлежит, мол, его им подбросили злые силы, а персональные данные горожан публиковали не они, а неведомые враги народа. Но "журналисты" не только показывали персональные данные, но еще и озвучили их, сопроводив своими комментариями. Так что их объяснения не соответствуют действительности. Закон на нашей стороне, поэтому мы подали этот иск.

– Вы думаете, это инициатива ведущих?

– У нас есть предположение, что "журналисты" захотели выслужиться, напали на якобы "врагов государства" – горожан, которые почтили память Алексея Навального. Ведущие пытались подсуетиться, но перестарались. Некоторые люди из системы, связанной с провластной журналистикой, высказались критически о своих коллегах. И по закрытым каналам мне сообщили, что этих ведущих свои же называют дураками. "Журналисты" думали, что ничего им за раскрытие персональных данных волгоградцев, принесших цветы к памятнику репрессированным, не будет, но, надеюсь, эти "расследователи" просчитались.

– Чем закончилось раскрытие персональных данных для волгоградцев?

– Жена одного из пострадавших сказала, что его на работе переместили с одной позиции на другую. Он в иске пока не участвует. Еще одного работодатель вызвал на беседу. Его спросили, в самом ли деле он был с цветами у памятника. Работодатель получил положительный ответ, и на этом все закончилось. Среди участвующих в иске – Роман Мельниченко, преподаватель, которого уволили из ВолГУ за "фейки о российской армии". На камеру он не попал, но его упоминали в сюжете. Он цветы не возлагал, но свечку поставил к памятнику. Многие упомянутые не отвечали нам, видимо, потому что боялись. "Журналисты" рассчитывали на травлю в адрес выразивших скорбь людей, но не было никакой травли. Люди на городских популярных площадках писали, что "журналисты", опубликовавшие личные данные возложивших цветы жителей Волгограда, идиоты. Множество волгоградцев на странице Мазанова в социальной сети высказывались против поступка "журналистов". Ничего плохого, с точки зрения комментаторов, люди, возложившие цветы, не делали. Любой человек может положить цветы к любому памятнику.

– В 2021 году вы уехали из России, но до сих пор продолжаете вести региональный паблик "Дозор в Волгограде" и помогать жителям области. Что вы за это время смогли сделать?

Мы создали подпольное производство и организовали расклейку листовок по Волгограду

– Мы помогли эвакуировать за рубеж подростка Ярослава Иноземцева, которого ФСБ обвинила в терроризме за антипутинские мемы и хранение петарды. После приговора суда, который отправил подростка на принудительное лечение, мы его и маму вывезли в Армению. Ярослава задержали в Армении, и ему грозила экстрадиция. Но подростка с помощью Хельсинкской группы удалось спасти.

Мы контролировали выборы, отменяли необоснованные госзакупки, организовывали митинги. Когда это стало невозможно, мы создали подпольное производство и организовали расклейку листовок по Волгограду. Наверное, четыре месяца нам это удавалось. Ребят, которые занимались расклейкой, вычислили. После этого одни вынуждены были уехать, другие решили не высовываться. У нас есть проект против мобилизации. В создании этого проекта мне пригодился свой опыт борьбы с военкоматом. Мы записывали видео с инструкциями, как уклониться от армии. Они стали очень популярны. Сейчас Роскомнадзор добился блокировки двух самых популярных роликов о том, как избежать призыва в армию. С прошлого 9 мая мы находим и считаем россиян погибших на войне против Украины. Этот проект Роскомнадзор тоже заблокировал. Важно понимать, что я работаю вместе с командой. Наши достижения – наша общая заслуга. Особенно большую роль играет моя соратница и еще одна основательница "Дозора в Волгограде" Марья Худоярова. Она курирует работу по подсчету и поиску погибших в войне против Украины жителей Волгоградской области.

– Как вы собираете данные о погибших военных?

Рассказывать о погибших можно по определенному регламенту, а считать их и вовсе запретили строго-настрого

– Волонтеры ищут на кладбищах свежие могилы военных. Около таких захоронений обычно стоят флаги – российский и флаг ЧВК "Вагнер". Мы проверяем информацию о гибели военных через социальные сети. Мы этим занялись, потому что мои знакомые журналисты рассказывали, что в нашем регионе есть лимит на количество публикаций о погибших. Рассказывать о погибших можно по определенному регламенту, а считать их и вовсе запретили строго-настрого. Когда мы этот проект запустили, нам стали писать в телеграм родственники погибших. Нередко нам пишут и их сослуживцы. Бывало, что мать присылала фотографию убитого сына, чтобы мы добавили ее на наш сайт. Родственники хотят, чтобы хоть где-то была информация об их убитом на войне близком человеке, чтобы он не был совсем забыт. В честь бывшего заключенного, а затем вагнеровца, убивавшего людей в Украине, Алексея Нагина в Волгограде планируют назвать две улицы. Из одних делают героев, а о смерти большинства забывают. Мы публикуем эти данные на нашем сайте и передаем счетчики Би-би-си и "Медиазоне". В общем, мы, как говорил Алексей Навальный, делаем все, что можем, все, на что у нас есть силы. Не знаю, останутся ли у нас силы на работу до конца лета. У нас сбор донатов стал технически труден из-за моего статуса иноагента и арестованных в России счетов. У нас сейчас много финансовых сложностей. Есть большие опасения, что зрители в этом году могут потерять наш канал, последний источник независимых новостей в Волгограде.

– Что вас заставляет вести паблик о Волгограде, несмотря на то что вы уже давно эмигрировали?

– Мотивы такие же, как и в штабе Навального: мы боремся, потому что происходит несправедливость. Кто-то продолжает действовать, потому что верит в прекрасную Россию будущего. Я же работаю для себя, потому что я чувствую праведный гнев по отношению к режиму. Я горю от несправедливости, поэтому и продолжаю работать. Важно понимать, что мы работаем командой, поддерживая друг друга. Их победа наступит, когда мы больше не сможем работать. Так что чем позже мы закроемся, тем лучше. И мы будем стоять до последней капли крови. Меня возмущает статус иноагента, который таким, как я, присвоила власть. Это совсем не соответствует действительности, как и наличие консолидированной западной силы, эффективно противодействующей российской власти.

Нас всех признали иностранными агентами, потому что власть опасается активных действий западных стран. Мы носим это клеймо, но таковыми не являемся. Я, занимаясь российской политикой давно и вопреки все трудностям, не вижу вмешательства западных стран в беспредел, который творится в России. И эта игра станет проигранной, потому что она идет не на равных. Я вижу обеспокоенность Запада, но не вижу готовности действовать.