Александра Шапалина: "Маме и папе я не сказала, что эмигрирую"

Бывшая ведущая YouTube-канала "Навальный LIVE" Александра Шапалина покинула Россию из-за преследований силовиков. После задержания и допросов, связанных с “санитарным делом”, она улетела в Стамбул и уже около полугода кочует по разным странам и городам. В интервью Радио Свобода Александра Шапалина рассказала о своих скитаниях, приключениях и надеждах.

– Перед митингом в поддержку Навального 31 января я заболела и на акцию по этой причине не собиралась. Рано утром в дверь квартиры, где я жила, позвонили полицейские и сообщили, что на меня из-за шума жалуются соседи. Когда я открыла дверь, мне сказали, что надо проследовать в отделение и дать объяснения. Я, несмотря на высокую температуру, решила пойти с ними, чтобы силовики не смогли вменить мне сопротивление полиции. В участке меня держали много часов, не отпуская и не предъявляя каких-либо обвинений или протоколов. Когда я задавала вопросы полицейским, они отвечали странными формулировками. Например, говорили, что меня никто не удерживает, но уйти мне нельзя. И такие диалоги продолжались несколько часов. Через семь часов полицейские предъявили мне протокол, в котором было написано, что я отказывалась подчиняться законным требованиям полиции, оказывала активное сопротивление, не хотела выходить то ли из машины, то ли из лифта, и что им якобы пришлось применить ко мне силу.

– По какому делу вас допрашивали?

В нормально работающей системе быть такого не может! Но мы уже привыкли к этому абсурду

– Силовики не говорили, по какому делу допрашивали, но содержание вопросов создало у меня впечатление, что по "санитарному делу". Они говорили, что я прохожу свидетелем по какому-то делу, но вопросы мне задавали как подозреваемой. Меня допрашивал следователь СК, а потом высокопоставленный сотрудник из Центра "Э". На допросе в СК мне было физически тяжело голову держать из-за высокой температуры и многих часов без сна. Я положила голову на руки на стол, но следователь одернул меня: "Вы сюда не спать пришли". Я ему ответила, что я болею. Он спросил: "Раз вы болеете, то почему шатаетесь по митингам в таком состоянии?" Я сказала, что меня задержали ночью у меня дома. Следователь удивился и вышел из кабинета выяснять, как меня задержали. Когда следователь вернулся и начал допрос, на все его вопросы я ему отвечала, что беру 51-ю статью Конституции. Он ответил: "Ох, вы переоцениваете силу 51-й статьи". Следователь начал меня убеждать, что мне же удобно дать показания. Я ответила, чтобы он не переживал за меня: это мое право, если будет неудобно – это мои проблемы, а пока я воспользуюсь 51-й статьей. Меня оставили на ночь в спецприемнике, а до этого возили делать КТ легких. Потому что я пригрозила полиции, что у меня может быть ковид, и в таком случае они будут отвечать за нарушение санитарных норм. Со мной в кабинет врача зашла полицейская, она потребовала копию результатов КТ, таким образом было нарушено мое право на медицинскую тайну. По фактам нарушения моих прав адвокат составлял жалобы, но их оставили без внимания. Утром меня отправили в суд, там я просидела больше пяти часов в ожидании слушания. Когда до меня дошла очередь, то оказалось, что в материалах дела нет какой-то бумажки, и меня отпустили домой, взяв обязательство явиться по первому требованию в МВД. Из суда я поехала к родственникам и полтора дня думала, что мне дальше делать. Я поняла, что меня очень легко могут перевести в статус подозреваемой по "санитарному делу", как это обычно бывает. Я поняла, что сидеть не хочу, даже ходить в СК и давать показания на коллег не хочу, поэтому я решила уехать из России. Ночью, когда по закону нельзя вести следственных действий, я приехала в свою квартиру, собрала вещи первой необходимости, утром уехала в аэропорт, прошла тест на ковид, получила отрицательный результат, купила билет и улетела в Стамбул.

– Семью перед отъездом вы не увидели?

– Накануне отъезда я приехала к родителям. Я понимала, что мы прощаемся, возможно, надолго. Но маме и папе я не сказала, что эмигрирую. Не хотела, чтобы начались паника и слезы – и так было тяжело. Я думаю, что родители понимали, что я уезжаю из России.

– Сейчас вы в какой стране?

– В Украине. В Стамбуле я провела три месяца, еще месяц в другом городе. Турция – не самая безопасная для политэмигрантов страна. Недавно стало известно, что Турция передала России данные о перелете Ивана Жданова. Поэтому я решила не рисковать и уехала в Украину, тем более всегда хотела побывать в Киеве.

– Силовики вас искали после отъезда?

– Я не могу точно сказать, искали меня или нет, но уголовного дела на меня не возбудили. Полицейские на суде по моему делу, который в итоге прошел без моего присутствия, в своих показаниях рассказали, что их встретил у моего подъезда перед задержанием сотрудник Центра "Э" и обязал сказать мне, что полиция пришла из-за жалобы соседей на шум. Мне выписали штраф в 700 рублей, потому что 15 суток ареста мне не смогли присудить без моего присутствия. Представьте, сотрудники правоохранительных органов рассказали судье, как представитель Центра по борьбе с экстремизмом попросил их соврать задержанной, то есть мне. И судья после этого вынес обвинительный приговор мне. "Какие у вас были основания для задержания?" – спросила их мой адвокат на суде. Полицейский ответил, что руководствовался законом “О полиции”, и все. Он с тем же успехом мог сказать, что руководствовался Библией. В нормально работающей системе быть такого не может! Но мы уже, видимо, привыкли к этому абсурду.

– Куда вы собираетесь, когда вам придется покинуть Украину?

– Не знаю, у меня горизонт планирования – одна неделя. Скорее всего, в Грузию. Там иностранцам можно долго жить на законных основаниях.

– Вы планируете просить политического убежища?

Пока буду вечным туристом – не самый плохой вариант

– Я не хотела бы просить политического убежища. Это закрывает возможность приезжать в Россию, не потеряв статус беженца, насколько я знаю. Я бы не хотела отрезать пути назад. У меня в России – семья, родные, и я Россию люблю. Пока буду вечным туристом – не самый плохой вариант. Я решила использовать ситуацию и посмотреть разные страны. Это расширяет мои границы и позволяет понять, как устроен мир. На мой взгляд, отсутствие знаний о том, как еще можно жить, и недостаток опыта пребывания в более счастливых и дружелюбных странах – большая проблема россиян.

– Как вы себя чувствуете в Украине?

– Я переживала, что встречу к себе негативное отношение из-за того, что говорю на русском. Мои опасения не оправдались, мы видим только дружелюбие со стороны жителей Украины. Здесь очень хорошо и дышится свободно.

– Каково это – жить без дома?

Мне пришлось бежать из моей страны, хотя я не нарушила ни одного закона

– Странно. С одной стороны, у меня нет дома. С другой, у меня есть много домов. Мы снимали в Стамбуле квартиру, и у нас был сосед, который недавно написал, что купил красивую лампу и поставит ее в "нашу комнату". У меня будто появляются новые дома, новые безопасные комфортные пространства, где я могу жить. Это замечательный опыт. Конечно, необходимость постоянно покидать место, к которому ты только успел привыкнуть, – это стресс. Я не уверена, что такой образ жизни подошел бы всем. Даже для меня, легкого на подъем человека, это сложно. Если говорить о том, что мне пришлось бежать из моей страны, хотя я не нарушила ни одного закона, то это больно и несправедливо. И ужасно обидно. Я действительно не нарушила ни одного закона. Мною, когда я стала частью команды Навального, двигало только одно – желание изменить свою страну к лучшему. Но такое происходит не первый раз, Советский Союз покидали люди, которые пытались работать на его благо, а страна их предала.

– Вы понимали, когда уезжали, что надолго покидаете Россию?

По какому принципу они выдергивают людей, я не знаю

– Мы думали, что проведем за границей пару месяцев, отсидимся, а к выборам вернемся. Но после того, как структуры Навального признали экстремистскими, стало понятно, что у нас будущего в этой стране при этом режиме нет. Недавно задержали бывшего оператора "Навальный LIVE" Алексея Яковлева. Он не работал на команду Навального года полтора, но за ним пришли. Силовики приходили к бывшей сотруднице "Навальный LIVE" Светлане Махохей, которая уволилась три года назад. По какому принципу они выдергивают людей, я не знаю. Может быть, они хотят показать, что всем, кто когда-то работал на Навального, мало не покажется. С другой стороны, они, скорее всего, настолько неэффективны, что пользуются устаревшими базами. Косвенные признаки, на мой взгляд, свидетельствуют, что в силовых структурах царят бедлам и бардак. Невозможно предугадать, кто станет объектом внимания силовиков. Перед тем как меня задержали, мой молодой человек говорил, что за мной точно придут и надо на время переехать в другую квартиру. Я отвечала, что я не Любовь Соболь, не Иван Жданов, я не политический актор и потому не нужна полиции. Ей мое задержание ничего не даст. Оказалось, что я неправильно оценила риски.

– Вы эмигрировали с вашим молодым человеком. Он тоже активист и сторонник Навального?

– Он никогда не был активистом и не занимался политикой, хотя разделяет мои политические взгляды. Мой молодой человек уехал из-за меня, оставив в России родных и друзей. Хорошо, что он работает удаленно и в профессиональном плане ничего не потерял. Мое задержание так его травмировало, что сейчас он сжимается от любого звонка в ночное время. Мне очень его жаль, я свое задержание пережила легче и сейчас более комфортно себя чувствую.

– Вы хотите вернуться?

– Я бы вернулась в Россию завтра, если бы не было рисков. Я очень скучаю по России. Скучаю по родным, по городу, по своим любимым местам, в которых я выросла. Очень скучаю, но что поделать.

– Будете продолжать заниматься политикой?

– Мне бы хотелось развиваться как профессионалу в сфере, не связанной с политикой. В большом и чудесном мире столько всего прекрасного, а политика выжимает все соки. Я бы хотела посмотреть, каково это – работать, когда на тебя не давит стресс нашей очень тяжелой и очень специфической новостной повестки. Пока в профессиональном смысле с политикой закончила, но за новостями слежу.

– Почему вы присоединились к команде Навального?

У Навального открытый, живой и подвижный ум, он умеет удивляться и интересоваться новым

– В то время я не столько поддерживала Навального, сколько не поддерживала Путина. Когда я проходила собеседование у Любови Соболь, то сказала ей, что я не во всем согласна с Навальным. Она ответила, что у них не секта и я могу не соглашаться с чем угодно, но пока я разделяю два основополагающих принципа – не врать и не воровать – все в порядке. Я эти принципы разделяла, и мы сработались. Мне работать в команде Навального понравилось тем, что наша организация была очень "горизонтальной": не было ощущения строгой иерархии. Навального со временем я стала понимать больше и больше поддерживать его взгляды. У него открытый, живой и подвижный ум, он умеет удивляться и интересоваться новым. Закостенелость – это самое ужасное, что может произойти с человеком, политиком и главой государства. Навальный честен с собой, своими сотрудниками, избирателями и даже по отношению к Путину и другим чиновникам, которых выводит на чистую воду. Я, отвечая на этот вопрос, вспомнила, как провела ночь в камере отделения полиции после задержания, перед судом. Я лежала одна в камере с пуховиком под головой в качестве подушки при свете желтой тусклой лампочки. И слышала, как в соседнюю камеру заводят ребят, участников митинга, который проходил в этот день. Я вспомнила момент из фильма "Побег из Шоушенка", когда герой включил музыку так громко, что слышала вся колония. Это очень яркая иллюстрация того, что свобода – внутри человека, она не зависит от обстоятельств, в которых он находится. Мне должно было быть очень плохо, но я чувствовала нечто совсем иное, настолько глубокое и интенсивное, что захотела петь. И я пела громко, чтобы ребята в соседней камере могли меня слышать. В этот момент, и я не могу этого объяснить, я как никогда в жизни любила свою страну и людей рядом.

– Что вы пели?

– Что-то из "Битлз", военные песни, гимн России и песню "Надежды маленький оркестрик" Булата Окуджавы.