"Я упёрся в стену". Орбан объяснил, почему снял вето на помощь Киеву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире национального радио объяснил, почему он после долгого сопротивления в итоге дал согласие на выделение из бюджета ЕС нового пакета помощи Украине в 50 млрд евро.

"Я упёрся в стену", – сказал Орбан в интервью. По его словам, если бы соглашение не было достигнуто и Будапешт продолжал бы использовать своё право вето, то тогда остальные 26 стран – членов ЕС договорились бы отправить деньги Украине, использовав для этого в том числе средства, предназначенные для самой Венгрии. "Чем бы это было лучше?" – резюмировал Орбан.

В радиоэфире Виктор Орбан подчеркнул, что Венгрия не снабжает Украину оружием, но Будапешт использует средства Брюсселя и будет содействовать финансированию гражданских нужд Украины. Он вновь повторил, что между Киевом и Москвой должны начаться мирные переговоры, и время, как он отметил, "сейчас работает на Россию".

В четверг, 1 февраля, в ходе саммита ЕС в Брюсселе было объявлено, что все лидеры государств европейского блока дали согласие на выделение нового многомиллиардного пакета поддержки Украины.

Как отмечает Reuters, о договорённости было объявлено на удивление быстро – после нескольких недель сопротивления Венгрии, которая заблокировала средства на предыдущем саммите в декабре. На той же декабрьской встрече было объявлено, что Венгрии откроют доступ к части предназначенных для неё средств ЕС, но Еврокомиссия по-прежнему будет удерживать около 20 млрд евро. Это связано с обвинениями, что Орбан нанёс ущерб демократии внутри страны за 13 лет своего пребывания у власти. Венгерское правительство эти обвинения отвергает.

Виктор Орбан открыто критикует как финансовую, так и военную поддержку Киева со стороны ЕС и сохраняет дружеские контакты с Кремлём даже после начала широкомасштабного российского вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года.

Издание Politico, анализируя возможные причины того, почему Виктор Орбан в конце концов согласился на 50 млрд евро для Украины, пишет, что на это "потребовались месяцы обаяния со стороны премьер-министра Италии Джорджи Мелони и несколько обедов с винами, которые для него устраивала французская сторона".

Как отмечает Politico, Мелони взяла на себя беседы с Орбаном с учётом их давних отношений. Издание ссылается на два европейских дипломатических источника, добавляя при этом, что собеседники Politico не разделяют крайне правых политических взглядов Мелони. "Она несколько раз пыталась стать связующим мостом, и такое ощущение, что на этот раз сработало", – цитирует Politico одного из дипломатов.

Решение, принятое на саммите в Брюсселе, было ключевым для лидеров ЕС, которые хотели продемонстрировать поддержку Украины, одновременно показав, что они способны преодолеть и сопротивление Венгрии, пишет Politico.

В публикации говорится и о посреднической роли президента Франции Эммануэля Макрона, у которого была беседа с Орбаном вечером 31 января – накануне саммита ЕС на этой неделе. Ранее Макрон на несколько недель сосредоточился на наведении мостов с венгерским премьером, в частности, пригласив его на обед в Елисейский дворец.

Все эти усилия в итоге, как заметил один из источников Politico, дали Брюсселю возможность объявить о соглашении по Украине, против которого не возражал ни один европейский лидер, а Виктору Орбану – сохранить лицо у себя на родине. Среди "небольших уступок" Будапешту – ежегодное обсуждение траншей Киеву и, при необходимости, их формальный пересмотр при участии Европейской комиссии, отмечается в публикации Politico.