Yahoo уходит из Китая, ссылаясь на сложные условия работы

Американская компания Yahoo заявила во вторник, что уходит из Китая. Причина такого решения – "усложняющаяся деловая и правовая среда", сообщает AP.



Компании, работающие в стране, обязаны подвергать цензуре контент, который китайские власти считают политически чувствительным или неуместным.

Представители Yahoo отметили, что уважают права пользователей и выступают за свободный интернет. С 1 ноября сервисы компании стали недоступны на материковой части Китая.

Уход Yahoo с рынка совпал с началом действия закона о защите личных данных. Он ограничивает объем информации, которые компании могут собирать, и определяет правила её хранения.

Китайские законы также предусматривают, что компании, работающие в стране, должны передавать данные по запросу властей. Это затрудняет работу западных фирм. Так в 2007 году законодатели США раскритиковали Yahoo после того, как она передала информацию о двух китайских диссидентах в Пекине, после чего их арестовали.

В 2015 году Yahoo закрыла свой офис в Пекине. Нынешний уход компании из страны символичен, поскольку часть сервисов, включая главный сайт, уже заблокированы.

В октябре 2021 года в Китае перестала работать платформа Microsoft LinkedIn. Ранее сервис попал в список из 105 компаний, которые китайские власти обвинили в чрезмерном сборе персональных данных. LinkedIn заявила, что взамен запустит новый сервис с вакансиями без социальной составляющей.

С 2009 года в Китае заблокированы Twitter и Facebook. В 2010 из страны ушёл Google. Zoom и TikTok в стране также недоступны. Но существует альтернативные – китайские – версии этих социальных сетей. Пользоваться заблокированными сайтами жители Китая могут лишь с помощью VPN.