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Yahoo уходит из Китая, ссылаясь на сложные условия работы

Государственный телеканал CCTV показывает обращение президента Китая Си Цзиньпиня, Пекин, 2021 г.

Американская компания Yahoo заявила во вторник, что уходит из Китая. Причина такого решения – "усложняющаяся деловая и правовая среда", сообщает AP.

Компании, работающие в стране, обязаны подвергать цензуре контент, который китайские власти считают политически чувствительным или неуместным.

Представители Yahoo отметили, что уважают права пользователей и выступают за свободный интернет. С 1 ноября сервисы компании стали недоступны на материковой части Китая.

Уход Yahoo с рынка совпал с началом действия закона о защите личных данных. Он ограничивает объем информации, которые компании могут собирать, и определяет правила её хранения.

Китайские законы также предусматривают, что компании, работающие в стране, должны передавать данные по запросу властей. Это затрудняет работу западных фирм. Так в 2007 году законодатели США раскритиковали Yahoo после того, как она передала информацию о двух китайских диссидентах в Пекине, после чего их арестовали.

  • В 2015 году Yahoo закрыла свой офис в Пекине. Нынешний уход компании из страны символичен, поскольку часть сервисов, включая главный сайт, уже заблокированы.
  • В октябре 2021 года в Китае перестала работать платформа Microsoft LinkedIn. Ранее сервис попал в список из 105 компаний, которые китайские власти обвинили в чрезмерном сборе персональных данных. LinkedIn заявила, что взамен запустит новый сервис с вакансиями без социальной составляющей.
  • С 2009 года в Китае заблокированы Twitter и Facebook. В 2010 из страны ушёл Google. Zoom и TikTok в стране также недоступны. Но существует альтернативные – китайские – версии этих социальных сетей. Пользоваться заблокированными сайтами жители Китая могут лишь с помощью VPN.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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