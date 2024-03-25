Яхтсмен Николай Конашёнок задержан из-за поста о теракте в "Крокусе"

В Петербурге задержан профессиональный яхтсмен и декоратор Николай Конашёнок. Как сообщает издание "Фонтанка", сотрудники Центра по противодействия экстремизму МВД задержала его в аэропорту Пулково, откуда он планировал вылететь в Ереван.

Задержание связано с постом Конашёнка в соцсетях, касавшимися теракта 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Конашёнок отреагировал на новости о теракте словами: "Почему Крокус, а не Кремль? Перепутали?" Скриншоты поста Конашёнка разошлись по многим провоенным каналам и вызвали возмущение пользователей.

Вечером в понедельник полиция опубликовала видео, на котором Конашёнок извиняется за комментарий. "Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм, совершено чудовищное преступление", — говорит он. Неизвестно, в каких условиях проводилась запись, оказывалось ли на него давление и был ли ему предоставлен адвокат.

Ранее в понедельник стало известно, что жена Конашёнка, арт-менеджер Роксана Шатуновская, объявила о своём увольнении с должности генерального директора комплекса "Новая Голландия" - проекта, включающего в себя развлекательные, образовательные и коммерческие инициативы, места проведения многочисленных культурных мероприятий.

Шатуновская занималась развитием "Новой Голландии" более 12 лет. "Я больше не могу занимать свою должность и исполнять свои обязанности в связи с тем, что член семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания", - заявила она.

Конашёнок - известный персонаж светской жизни Петербурга. В 2010-х он работал журналистом, сотрудничал с такими СМИ, как "Собака.ru", "Коммерсантъ", "Афиша". Затем начал карьеру декоратора, основав мебельное ателье "Зубровка", и яхтингом. Также у него есть доля в одном из петербургских баров.