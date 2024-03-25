Президент России Владимир Путин на совещании 25 марта связал нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити холл" с Украиной. Из его слов следует, что у следствия нет доказательств, подтверждающих эту версию. На совещании было названо новое официальное число погибших в результате атаки: 139 человек.

"Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов ... Но видим также, что США пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик", — сказал президент России.

По словам Путина, нападение "может быть лишь звеном" в серии атак, совершённых тем, кто воюет с Россией "руками неонацистского киевского режима". Российский президент не уточнил, кого он имел в виду. Ранее он обвинял в развязывании войны "коллективный Запад".

Российский президент заявил, что на вопрос о заказчиках преступления необходимо ответить следствию. Кроме того, он велел разобраться в причинах, по которым радикальные исламисты заинтересованы в атаках на Россию, и почему они "идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан" (sic!)

Ранее российский президент говорил, что по предварительным данным следствия исполнителям атаки на "Крокус Сити холл" была обещана возможность безопасного перехода границы с Украиной. Это утверждение не было подвержденио чем-либо.

О своей причастности к атаке в Подмосковье ранее заявило афганское крыло террористической организации "Исламское государство". Она опубликовала видео нападения, снятого с камерой, закреплённой на теле одного из стрелков. О подготовке атаки организацией заранее предупредили Москву американские спецслужбы, сообщали источники американской прессы. Четверо предполагаемых исполнителей преступления арестованы судом в Москве.

Вице-президент США Камала Харрис в интервью ABC News отвергла версию о причастности Киева к атаке, отметив, что этому нет никаких доказательств. Эту версию отвергали также высшие украинские чиновники.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 23 марта заявил, что Путин пытается переложить на страну ответственность за случившееся. "Если россияне готовы молча умирать в "Крокусах" и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, то Путин еще не одну такую ситуацию попытается повернуть на пользу своей личной власти", — заявил он.