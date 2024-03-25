Террористы ИГИЛ анонсируют новый теракт в России и грозят лично Путину, пишет издание "Агентство". В Москве, Петербурге, Рязани и Волгограде полиция эвакуирует торговые центры из-за сообщений о взрывчатке. В суд подозреваемых в атаке на "Крокус" доставляют с отрезанным ухом, пакетом на шее и без сознания. Центр "Досье" со ссылкой на источники в силовых структурах ранее сообщал, что российские спецслужбы знали об угрозе терактов. В Сети появляются все новые истории спасения выживших после атаки на "Крокус Сити Холл". В Кремле комментируют провал работы спецслужб. Теракт в "Крокусе"- провал ФСБ в прямом эфире обсуждаем с Иваном Павловым, Михаилом Климаревым и Юрием Фильштинским. Ведущий - Артём Радыгин.