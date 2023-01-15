Якутский активист и музыкант Айхал Аммосов покинул Россию

Антивоенный активист и панк-музыкант из Якутии Айхал Аммосов (настоящее имя Игорь Иванов) смог покинуть Россию. В субботу он дал концерт в бывшей столице Казахстана Алматы. Как сообщает издание Sota, на концерте он пообещал, что за границей будет продолжать добиваться независимости Якутии, а также продолжать антивоенную деятельность. В планах музыканта переезд в одну из европейских стран.

Аммосов рассказал, что в России за ним следили после возбуждения против него уголовного дела о повторной дискредитации российской армии. Он был уверен, что получит условный срок, но, по его словам, несколько дней назад неназванные лица предупредили его, что наказание будет реальным. Тогда Аммосов сумел усыпить бдительность правоохранительных органов и проехать через Омск в Казахстан.

По словам музыканта, он оставил свой телефон, не пользовался своими сим-картой и паспортом, в дороге ночевал в машине в лесу. Он опасался, что если полиция найдёт его, то может убить и объявить пропавшим без вести.

Айхал Аммосов - лидер панк-группы Crispy Newspaper. В конце августа 2022 года сообщалось, что против него возбуждено уголовное дело о публичной дискредитации действий российской армии. "ОВД-Инфо" писало, что поводом для преследования стал баннер с надписью "Yakutian punk against war" (в переводе с английского - "Якутский панк против войны"), который Аммосов пытался вывесить на здании в центре Якутска 13 августа – в день приезда в город главы российского правительства Михаила Мишустина. За эту акцию музыканту также назначили административный арест сроком на 15 суток. Ранее активиста трижды штрафовали по административным протоколам о дискредитации армии за граффити, листовки и пикет.

В середине декабря Аммосов исчез, связь с ним прервалась. Вскоре движение "Свободная Якутия" опубликовало оставленное им письмо. "Если вы читаете это письмо, то значит, со мной что-то случилось, что-то действительно серьёзное, - писал музыкант. - Либо я пропал, либо меня убили. Этого стоило ожидать, ведь они бы не дали мне спокойной жизни, тем более в республике". Далее Аммосов замечал, что не собирался останавливаться в своей борьбе, и у него много планов. "Нас пытаются запугать, заткнуть нам наши рты, нас пытаются сломать, но мы не сдадимся, мы выстоим всё. Все эти испытания, все гонения, все пытки и избиения. Я верю в себя и в своих сторонников," - писал он. На связь Аммосов вышел 6 января. Тогда он сообщил, что жив и находится в безопасности, но место не уточнил.