Якутского активиста Айхала Аммосова арестовали на год в Казахстане

В Казахстане якутского активиста Айхала Аммосова (Игорь Иванов) отправили под экстрадиционный арест на 12 месяцев. Ранее суд отправлял его под арест на 40 дней. Об этом сообщает юрист Мурад Адамов на своей странице в фейсбуке.

В начале ноября Аммосов получил в Казахстане свидетельство лица, ищущего убежище. Этот статус делает невозможной экстрадицию россиян до рассмотрения их запросов на убежище.

В России в отношении Аммосова возбуждено два уголовных дела. Первое, неэкстрадиционное из-за отсутствия аналогичной статьи в законодательстве Казахстана, по статье о "дискредитации" армии возбудили в 2022 году.

Второе, за которое Аммосова арестовали на 40 суток, по статье об оправдании терроризма возбудили в феврале 2023 года, когда активист уже был в Казахстане. Что именно силовые структуры вменяют активисту в качестве "оправдания терроризма", неизвестно. Его не уведомили об уголовном деле.