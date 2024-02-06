"Яндекс" продан. Российский поисковик и заказчики в погонах

Находящаяся в Нидерландах компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса консорциуму инвесторов. Его владельцем становится зарегистрированная в Калининградской области международная компания – акционерное общество "Яндекс".

А ее акции получит закрытый паевый инвестиционный фонд "Консорциум.Первый". Участники консорциума – оставшиеся в российском "Яндексе" топ-менеджеры, включая Алексея Кудрина, который ради этой сделки в компанию и пришел.

Кроме них – структуры "Лукойла", венчурного инвестора Александра Чачавы, генерального директора депозитария "Инфинитум" Павла Прасса и бывшего зампреда правления "Газпрома", инвестора Александра Рязанова. Контроль, по крайней мере на первом этапе, не получит никто.

Просто это будет совсем другая компания

Но можно не сомневаться, что часть новых владельцев (кроме разве что "Лукойла") – фигуры промежуточные. Они свои доли продадут, когда сочтут предложение достаточно выгодным. А компания, даже с учетом всех обстоятельств, сопровождавших ее переход из одних рук в другие, по-прежнему способна приносить прибыль. Просто это будет совсем другая компания, и источники прибыли у нее тоже будут совсем другими.

Теперь о том, что получит основатель "Яндекса" Аркадий Волож и акционеры голландской компании. Объявленная сумма сделки – 475 миллиардов рублей, или примерно 5 с четвертью миллиарда долларов. Часть будет оплачена акциями Yandex N.V., принадлежащими участникам консорциума, часть – деньгами, причем китайскими. Расчеты будут проводиться в юанях.

До конца июля Yandex N.V. должна сменить название

Для того чтобы оценить потери акционеров голландской компании, в том числе иностранных, достаточно вспомнить, что сейчас бизнес из так называемой "недружественной" страны может продать свои российские активы со скидкой от 50 процентов к их стоимости. И в этом случае правило работает. Кроме того, сделка была одобрена только после того, как продавец согласился уплатить в бюджет 10-процентную комиссию.

До конца июля компания Yandex N.V. должна сменить название и прекратить использовать все бренды "Яндекса". Изначально, когда только начались разговоры о разделении компании, речь шла о том, что ряд подразделений Волож оставит за собой и будет развивать их за пределами России. Но в конечном варианте его работающие в Израиле и других странах структуры получат лишь временные лицензии, которые будут действительны только до конца 2024 года. За это время им нужно будет полностью перейти на собственный код.

Компания с громким именем получит доступ к госзаказам

Уже сейчас Волож развивает за пределами России четыре направления – облачные технологии, беспилотный транспорт, искусственный интеллект и онлайн-образование для программистов. В них работают в основном бывшие сотрудники "Яндекса", не пожелавшие остаться в России. Не исключено, что четыре израильские стартапа сольются в одну структуру. Если не ставить своей задачей продать стартап, который специализируется на каком-то относительно узком сегменте, а самостоятельно строить крупную IT-компанию, такое слияние имеет смысл. Вот только к старому "Яндексу" эта компания, если она и появится, никакого отношения иметь уже не будет.

Что касается перспектив оставшегося в России "Яндекса", он, очевидно, останется главным "поисковиком" в стране и будет поддерживать оставшиеся у него сервисы вроде "Яндекс-погоды", "Яндекс-карт" или "Яндекс-еды". Избавившись от неблагонадежных "корней", компания с громким именем получит доступ к госзаказам и будет наряду с VK "осваивать" бюджет, копируя западные программы и приложения и называя это все российским ПО.

Акценты несколько сместятся, недостатка в финансировании не будет

А поскольку на российские программы и приложения должны перейти все государственные и стратегически значимые структуры страны, в деньгах недостатка, конечно, не будет. В том числе и в деньгах от Министерства обороны и других силовых ведомств. Можно не сомневаться, что все оставшиеся в России наработки "Яндекса" в области беспилотного транспорта очень быстро станут достоянием военных. Работы будут продолжены. И хотя акценты несколько сместятся, недостатка в финансировании не будет.

В другом ведомстве, ответственном за внутреннюю безопасность и борьбу с инакомыслием, попросят доработать многочисленные приложения и сервисы, чтобы облегчить выполнение нелегкой задачи. Тоже, понятное дело, не безвозмездно. Оттуда же можно ждать и заказы на нейросети, обученные выискивать крамолу в социальных сетях и мессенджерах. Поиск по блогам у "Яндекса" работает, так что выполнение задачи затруднений вызвать не должно. А где разовые услуги, там и тесное взаимовыгодное сотрудничество – граница между ними весьма условна.

При этом никаких особых прорывов и инноваций ждать не приходится. Разделение команды и распродажа ряда сервисов уже нанесли креативной составляющей компании непоправимый ущерб. Так что из компании с мировым именем "Яндекс" постепенно будет превращаться в локальную и мало кому интересную контору, от которой по большому счету никто никаких чудес и прорывов и не ожидает. За исключением разве что заказчиков в погонах.