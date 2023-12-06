Битва за кадры: выживут не все. Когда в России будет всплеск безработицы

Ситуация на рынке труда России и перспективы его развития – одна из самых "горячих" тем и в российской деловой прессе, и в аналитическом сообществе. Обзоры и прогнозы появляются с завидной регулярностью.

Выйти за рамки констатации наличия в стране "демографической ямы" и все более острого дефицита кадров попыталась консалтинговая компания "Яков и Партнеры" (бывшая McKinsey в России). Там взяли за точку отсчета 2018 год и решили проследить основные тенденции на пятилетнем горизонте. Выяснилось, что число вакансий, которые публикуют российские работодатели, выросло за пять лет в 1,8 раза, причем процесс ускоряется. В августе их количество достигло 1,2 миллиона.

Сильнее всего зарплаты росли в строительстве и в промышленности

При этом быстрее всего потребность в работниках росла в Центральном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах России. Поэтому дефицит кадров заставляет работодателей ускоренными темпами повышать зарплаты. Медианное предложение в вакансиях за те же пять лет выросло вдвое, что серьезно опережает и рост российской экономики за этот период, и инфляцию, и индекс потребительских цен. Сильнее всего зарплаты росли в строительстве и в промышленности – в 2,6 и в 2,1 раза соответственно.

Любопытно, что в Москве предложения по зарплате выросли всего на 51 процент. На этом основании авторы исследования делают вывод, что на рынке труда наблюдается тенденция к выравниванию зарплат в масштабах страны.

А теперь самое интересное – прогноз до 2030 года. Авторы документа прогнозируют, что на протяжении всего этого периода потребность в рабочих руках в России будет расти, и к исходу ожидаемого очередного срока Путина на посту президента дефицит кадров в экономике разрастется до 2–4 миллионов человек. Причем до 90 процентов нехватки придется на работников средней квалификации.

Это сделает Россию еще менее привлекательной для инвесторов

К такому выводу аналитиков привели, как они утверждают, наблюдаемые тенденции, а также сочетание демографических и экономических факторов, прежде всего – зарплаты. По их мнению, они также продолжат расти опережающими темпами. И это сделает Россию еще менее привлекательной для инвесторов из-за слишком дорогой рабочей силы. А российская промышленность якобы пойдет по китайскому пути и начнет работать на удовлетворение внутреннего спроса.

Такая вот "взвешенная" картина, которая к реальности, по сути, не имеет никакого отношения. Это классический пример того, как самоцензура влияет на качество аналитики: следуя уже сложившейся внутри России традиции, авторы игнорируют войну с Украиной и ее влияние на экономику вообще и структуру занятости в частности.

Сравнивать текущее состояние того и другого с 2018 годом не больше смысла, чем брать за точку отсчета 1973-й или (по советской традиции) 1913 год. Просто потому, что в 2022 году и в экономике, и на рынке труда начались качественные изменения, которые можно было заметить уже во второй половине года, а в 2023-м они уже приобрели ярко выраженный характер.

Бюджетная накачка военно-промышленного комплекса (которая в 2024 году вырастет даже по сравнению с беспрецедентным ростом 2023 года), а также "бронь", которую получают работники военных заводов, привели к резкому росту доли военного производства в экономике и перетоку кадров с гражданских предприятий на военные. Поэтому вывод, что за счет этого российское производство переориентируется на удовлетворение внутреннего спроса, выглядит как минимум сомнительно.

Это означало бы, что все россияне трудоспособного возраста должны либо воевать, либо работать на войну

Так же как и попытка строить хоть какие-то прогнозы на основании выкладок за последние пять лет. Просто потому, что сохранение существующих тенденций на российском рынке труда до 2030 года ни теоретически, ни практически невозможно. Поскольку это означало бы, что все россияне трудоспособного возраста должны либо воевать, либо работать на то, чтобы обеспечивать потребности воюющей армии в оружии, боеприпасах, обмундировании и всем остальном, что этой армии требуется.

Ненамного более убедительными выглядят и тезисы о том, что дефицит кадров продолжит расти и может увеличиться до четырех миллионов человек, а параллельно будут прирастать и зарплаты темпами, опережающими инфляцию и рост экономики. Гораздо более реалистичным выглядит сокращение, а то и закрытие гражданских производств, которые уже сейчас не в состоянии конкурировать с военными заводами за квалифицированных работников.

Соответственно, и потребность в персонале в гражданских секторах будет снижаться. Сокращение выпуска гражданской продукции можно будет компенсировать импортом из Китая, да и то все это при условии, что цены на вывозимое в Китай российское сырье сильно не упадут. В противном случае – стремительный рост цен внутри страны и сокращение спроса за счет падения реальных доходов всех тех, кто на войну не работает, – пенсионеров, учителей, пекарей и даже строителей.

Наконец, самое слабое место в выводах аналитиков компании "Яков и Партнеры": отсутствие войны не подразумевает ее окончания. Между тем даже заморозка боевых действий на неопределенное время быстро может привести к демилитаризации и общества, и экономики. Реальная потребность в оружии и боеприпасах сократится, а параллельно государство вынужденно начнет сокращать и военные расходы. Просто потому, что объяснить тем, кто не занят в военном производстве (а это все-таки значительная часть населения), почему война закончилась, а пояса по-прежнему приходится затягивать, будет невозможно. Денег, в которых оборонные предприятия сейчас не испытывают нужды, не станет.

Персонал придется сокращать едва ли не теми же темпами, какими он в последние полтора года нанимался. С фронта начнут возвращаться демобилизованные, которым тоже нужна будет работа. И во что все это выльется, зависит от того, как долго война продлится. Чем дольше, тем больше гражданских производств не выдержит конкуренции за работников и закроется. И тем выше будет уровень безработицы, которая сменит нынешний острый дефицит рабочих рук.