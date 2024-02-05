Yandex N.V договорилась о продаже российского "Яндекса"

Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского "Яндекса" за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. Об этом говорится в пресс-релизе нидерландской компании. Сумма сделки учитывает дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости в соответствии с требованиями комиссии по контролю за иностранными инвестициями Минфина России.

До 31 июля этого года Yandex N.V. должна сменить название и прекратить использовать бренды "Яндекса".



Новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет зарегистрированная в Калининградской области Международная компания акционерное общество (МКАО) "Яндекс".

Основным владельцем этого МКАО будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Как утверждается в пресс-релизе, в его составе из 50 человек не будет лиц под санкциями США, ЕС, Великобритании или Швейцарии.

Также часть компании достанется структурам основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, паевому фонду "Лукойла" и структурам главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса. Доли пайщиков не раскрываются, но в компании подчеркивают, что ни у одного из них нет контроля.

Гендиректором "Яндекса" останется Артем Савиновский. Компания также сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии

Контроль за нидерладской компанией разделят основатель «Яндекса» Аркадий Волож, выступивший против войны в Украине, и иностранные акционеры, среди которых до войны были крупнейшие западные фонды, сообщают The Bell и «Медуза» со ссылкой на источники.

Сделка пока не вступила в силу.