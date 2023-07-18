Япония готовится остановить экспорт в Россию ряда автомобилей

Правительство Японии планирует запретить экспорт в Россию дизельных и бензиновых автомобилей, в том числе подержанных, с объемом двигателя более 1,9 литра. Под ограничения попадут также все гибридные машины и электромобили, пишет Сибирь.Реалии со ссылкой на местные СМИ.

Ограничения вводятся из-за продолжающегося вторжения России в Украину. Соответствующее постановление кабинет министров одобрит в июле, а в августе оно вступит в силу.

С апреля прошлого года Япония запретила экспорт в Россию роскошных автомобилей стоимостью более 6 млн иен (порядка 43 тысяч долларов).