Япония готовится остановить экспорт в Россию ряда автомобилей

Правительство Японии планирует запретить экспорт в Россию дизельных и бензиновых автомобилей, в том числе подержанных, с объемом двигателя более 1,9 литра. Под ограничения попадут также все гибридные машины и электромобили, пишет Сибирь.Реалии со ссылкой на местные СМИ.
Ограничения вводятся из-за продолжающегося вторжения России в Украину. Соответствующее постановление кабинет министров одобрит в июле, а в августе оно вступит в силу.
С апреля прошлого года Япония запретила экспорт в Россию роскошных автомобилей стоимостью более 6 млн иен (порядка 43 тысяч долларов).
- С начала войны Япония наряду с другими странами начала вводить санкции против России и российских и пророссийских политиков, депутатов и чиновников. В том числе Япония запретила поставлять в Россию вакцины, медицинское оборудование, оборудование для атомных объектов и разведки нефти и природного газа.
- Под персональные санкции Японии попал президент Владимир Путин, высшие должностные лица страны и их родственники. Россия также лишилась статуса наибольшего благоприятствования в торговле. В то же время Токио объявил, что будет оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.
- В свою очередь Россия внесла Японию в список "недружественных стран" и заявила, что выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Россия также запретила японским морякам рыбачить у Южных Курил. Такое право им давало российско-японское соглашение 1998 года.
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