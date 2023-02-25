Япония вводит запрет на экспорт в Россию деталей для беспилотников

Токио расширит санкционные списки и введёт новые экспортные ограничения в отношении России. Об этом во время онлайн-саммита "Группы семи" объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

В частности, будут заморожены активы 120 российских физических и юридических лиц. Япония также запретит экспорт товаров, которые, по её мнению, могут укреплять российскую промышленность, такие как детали для беспилотников.

В общей сложности в ограничительных списках Японии находятся около 900 россиян и примерно 450 российских организаций и компаний.

Экспортные ограничения Токио затрагивают поставку в Россию полупроводников, оборудования для производства нефти, предметов роскоши, 3D-принтеров. Япония ввела запрет на импорт в страну золота, станков, некоторых видов древесины и водки.

Новые санкции против России введены в ответ на продолжающееся вооружённое вторжение на территорию Украины. В годовщину начала войны – 24 февраля – о новых ограничениях в отношении российских компаний и граждан заявили США и Великобритания. Новые санкции одобрил Евросоюз. По данным Bloomberg, десятый пакет европейских ограничений будет окончательно утверждён в субботу, 25 февраля.

Отношения Москвы и Токио обострились после российского нападения на Украину. Япония присоединилась ко многим западным санкциям против России. Москва включила Японию в список недружественных государств, разорвала переговоры о мирном договоре, так и не заключённом после Второй мировой, и запретила японцам упрощённо посещать Курильские острова.

Южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи попали под контроль СССР после окончания Второй мировой войны. Япония считает их незаконно присоединёнными к СССР и, позже, правопреемнице СССР России. Россия официально признаёт эти территории своей неотъемлемой частью.

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