Япония обнаружила у себя 7 тысяч ранее неизвестных островов

Японское агентство геопространственной информации заявило, что в составе страны есть более семи тысяч островов, которые не были упомянуты в предыдущих данных. Все они находятся в пределах морских границ Японии. Их обнаружение состоялось благодаря развитию технологий геодезии и картографии. Ранее они были слишком маленькими и отдалёнными, чтобы попасть на карты.

В прошлый раз официальная картография Японии составлялась в 1987 году. Главную роль в сборе данных играли силы береговой охраны. Тогда было заявлено, что территория государства включает в себя 6852 острова. Однако при новом пересчёте использовались цифровые технологии и спутниковые снимки. В результате в список были добавлены ещё около семи тысяч островов, и их число выросло до 14125.

Как сообщает CNN, в подсчёт включались все территории, окружённые водой и имеющие приблизительный диаметр не менее 100 метров. Искусственные острова и насыпи к новым данным не относятся.