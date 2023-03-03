Япония обнаружила у себя 7 тысяч ранее неизвестных островов

Японское агентство геопространственной информации заявило, что в составе страны есть более семи тысяч островов, которые не были упомянуты в предыдущих данных. Все они находятся в пределах морских границ Японии. Их обнаружение состоялось благодаря развитию технологий геодезии и картографии. Ранее они были слишком маленькими и отдалёнными, чтобы попасть на карты.
В прошлый раз официальная картография Японии составлялась в 1987 году. Главную роль в сборе данных играли силы береговой охраны. Тогда было заявлено, что территория государства включает в себя 6852 острова. Однако при новом пересчёте использовались цифровые технологии и спутниковые снимки. В результате в список были добавлены ещё около семи тысяч островов, и их число выросло до 14125.
Как сообщает CNN, в подсчёт включались все территории, окружённые водой и имеющие приблизительный диаметр не менее 100 метров. Искусственные острова и насыпи к новым данным не относятся.
- Япония оспаривает принадлежность России четырёх островов Южно-Курильской гряды. Спор не урегулирован с момента окончания Второй мировой войны. Хотя СССР выражал готовность вернуть Японии по меньшей мере два острова, власти России заявляют, что не готовы ни к каким компромиссам.
- Также спорной является принадлежность необитаемых островов Сенкаку в Южно-Китайском море. Они находятся под управлением Японии, но на них претендует Китай. Кроме того, более 70 лет продолжается спор между Японией и Южной Кореей о принадлежности группы островов в Японском море, которые Сеул обозначает как Токто, а Токио - как Такэсима.
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