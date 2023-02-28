Япония ужесточила санкции против чиновников и компаний из России

Власти Японии объявили о заморозке активов 48 физических лиц и 74 организаций из России, в том числе одного банка в связи с годовщиной российского военного вторжения в Украину.
В новый санкционный список, в частности, попали заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин и президент концерна "Калашников" Алан Лушников. Ограничения также касаются начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева, его заместителя Бориса Рапопорта и Турпал-Али Ибрагимова, названного родственником главы Чечни Рамзана Кадырова. Также под санкции попали сотрудники Генштаба Вооруженных сил России и вычислительного центра при Генштабе.
Правительство Японии вводит ограничения в отношении холдинговой компании "Ак Барс", федерального центра двойных технологий "Союз" и холдинга "Росэлектроника", ряда институтов и исследовательских центров, связанных с военно-промышленным комплексом, в том числе физического института им. П.Н. Лебедева.
В список организаций, чьи активы в случае обнаружения будут заморожены, вошли НПО "Квант", судостроительный завод "Вымпел", конструкторское бюро "Факел" и ОАО "Радиоавионика".
Кроме того, санкции вводятся в отношении "Росбанка" и "ЧВК Вагнера".
В отдельный санкционный список внесены представители аннексированного Россией Крыма, так называемых "ДНР" и "ЛНР" (в официальной российской терминологии так именуются Донецкая и Луганская области Украины), а также лица, причастные к аннексии частей Запорожской и Херсонской областей Украины.
Ещё в одном списке перечислены организации, в отношении которых вводятся экспортные ограничения.
- 25 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о расширении санкций. Речь шла о заморозке активов 120 российских физических и юридических лиц. Япония также запретит экспорт товаров, которые могут укреплять российскую промышленность, такие как детали для беспилотников. В общей сложности в ограничительных списках Японии находятся около 900 россиян и примерно 450 российских организаций и компаний.
- После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Япония ввела санкции в отношении российского президента Владимира Путина, высших должностных лиц страны и их родственников, банков и предприятий, а также лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле. В то же время Токио объявил, что будет оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.
- Россия внесла Японию в список "недружественных стран" и заявила, что выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Россия запретила японским морякам рыбачить у Южных Курил. Такое право им давало российско-японское соглашение 1998 года.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.