Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Яшин рассказал, что МВД России обозначило его лицом без гражданства

Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искуственного интелекта

Оппозиционер Илья Яшин сообщил что МВД России обозначило его как лицо без гражданства в его новом уголовном деле неисполнении обязанностей "иностранного агента".

Яшин опубликовал в телеграм-канале фотокопию справки МВД, приложенную к делу. С документом, по словам оппозиционера, ознакомился его адвокат. В графе "гражданство" в справке стоит отметка "ЛБГ"— "лицо без гражданства".

В документе также сказано, что ему запрещён въезд в Россию "в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства" на основании федерального закона.

Согласно Конституции, лишать российского гражданства нельзя.

"Если информация МВД России, представленная в суд, подтвердится, то мы имеем дело с важнейшим прецедентом и новым витком произвола путинской власти", — написал Яшин.

  • 1 августа 2024 года Яшин вышел на свободу после срока по делу о "фейках" о российской армии. Его освобождение стало частью обмена заключёнными между Россией и Западом. Российские власти передали 16 человек, а взамен получили восемь россиян, обвинённых в шпионаже, работе на спецслужбы и киберпреступлениях. Яшин тогда подчеркнул, что не считает это обменом, а называет случившееся незаконным выдворением из страны.
  • В конце 2024 года МВД объявило Яшина в розыск по делу о неисполнении обязанностей "иноагента".


Трамп обратился к лидеру КНР
Embed
Трамп обратился к лидеру КНР

No media source currently available

0:00 0:09:40 0:00

Трамп обратился к лидеру КНР

Военный парад в Пекине


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG