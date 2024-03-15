Яйца в одной корзине. Что стоит за последними потерями ВСУ?

За последние десять дней российское министерство обороны отчиталось об уничтожении нескольких образцов дефицитной и дорогой западной техники, стоящей на вооружении Украины: от первой за почти два года ее использования в войне реактивной системы залпового огня HIMARS до сразу двух вертолётов Ми-8 и пусковых установок комплекса ПВО Patriot. Радио Свобода попыталось выяснить, в чем причина этих потерь и как украинская армия может преодолеть новые вставшие перед ней вызовы – в первую очередь улучшившиеся разведывательные возможности России и сократившееся время между обнаружением украинских целей и ударов по ним.

Эксперты отмечают, что успехи российской армии обусловлены как нехваткой у ВСУ средств противодействия разведывательным беспилотникам, так и менее очевидными факторами. В частности, ситуацию осложнило приближение линии фронта к важным для украинской армии логистическим хабам на фоне ее неспособности заранее "разложить яйца по разным корзинам" – то есть рассредоточить свои наиболее ценные активы или отвести их от линии фронта (последнее, впрочем, серьезно затруднит для Украины возможность противостоять российской авиации, которая все активнее использует разрушительные управляемые авиабомбы).

Покровский треугольник

5 марта в российских телеграм-каналах появилось видео уничтожения РСЗО HIMARS ракетой "Искандер" около села Никаноровка в Покровском районе Донецкой области (примерно 40–50 километров от линии фронта). Это первая задокументированная потеря HIMARS за практически два года использования этой системы в Украине. Всего на вооружении украинской армии, по оценкам, было 39 таких систем. Российское военное ведомство и до этого многократно заявляло о поражении американской системы залпового огня, но не приводило никаких доказательств.

9 марта министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении колонны украинских пусковых установок для систем ПВО. Изначально в опубликованном видео утверждалось, что на кадрах запечатлён момент поражения пусковых установок ЗРК "С-300", но позднее стало известно, что удар нанесли по батарее американского ЗРК Patriot: командному пункту, радару, двум пусковым установкам M901 и двум машинам сопровождения. В результате атаки уничтожены две пусковые установки и несколько ракет к ним, а также погибли 9 украинских военнослужащих. Радар и командный пункт уцелели.

Утверждается, что российская армия нанесла удар по колонне там же, где ранее уничтожили HIMARS, – в Покровском районе Донецкой области, тремя ракетами "Искандер" при корректировке разведывательного дрона Supercam.

Украинский военный журналист Юрий Бутусов отмечает, что если пусковые установки можно заместить новыми, то заменить погибших военнослужащих, которые проходили долгое обучение в учебных центрах НАТО, не получится.

По словам Бутусова, на поражение системы Patriot повлияли сразу несколько факторов: батарея, по его данным, действовала в Покровском районе несколько недель и "выполнила несколько успешных пусков по российским самолётам", при этом радар батареи неоднократно работал, что позволило российской армии определить примерный район нахождения техники. Бутусов отмечает, что позиции Patriot не были прикрыты зенитно-ракетными комплексами для защиты от дронов, при этом они находились достаточно близко (50 километров) к линии соприкосновения, поэтому "риски были достаточно высокими".

Бутусов также написал, что предупреждение об угрозе ракетной атаки экипаж получил слишком поздно, а после приказа передислоцироваться, вместо того чтобы рассредоточиться, техника собралась в колонну и стала "компактной целью для поражения".

За день до этого в Покровском районе был сбит и Миг-29 ВВС Украины.

По мнению аналитиков расследовательской группы Conflict Intelligence, два успешных российских удара по РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot на расстоянии 40 и 50 километров от линии фронта стали возможны из-за нехватки у ВСУ боеприпасов для зенитных ракетных комплексов малого и среднего радиуса действия, таких как "Бук" и "Тор".

Это, в свою очередь, позволяет российским беспилотникам свободнее действовать в украинском тылу. Кроме того, отмечают в CIT, возросшие потери украинской ПВО могут быть обусловлены стратегической необходимостью защищать уязвимый для бомбардировок управляемыми авиабомбами тыл, включая сам Покровск, что удобнее делать, находясь поблизости. Кроме того, считают эксперты, российская авиация могла усилить борьбу с украинскими системами ПВО в ответ на потери своих бомбардировщиков Су-34 (документальных подтверждений их сбития, впрочем, ни Россия, ни Украина не публиковали).

Некоторые эксперты связывают поражение сразу нескольких дорогостоящих целей в этом районе ещё и с тем, что украинская армия не ожидала такого стремительного продвижения российской армии на северо-запад после взятия Авдеевки и не перестроила свою логистику в ответ на новые вызовы, а также не оттянула ценное вооружение на безопасное расстояние.

Вертолеты в Новопавловке

13 марта в сети появилось видео уничтожения двух украинских вертолётов Ми-8 (российские "военкоры" утверждают, что это были Ми-17) в районе Новопавловки Днепропетровской области (50 километров от линии соприкосновения). На кадрах с российского дрона-разведчика видно, что в поле стоят сразу три украинских вертолёта. По ним нанесли удар кассетным боеприпасом, после чего уничтожили. Один из вертолётов уцелел и улетел.

После этого российские операторы дронов обнаружили в этом же районе склад боеприпасов. Спустя некоторое время российские ВКС уничтожили его фугасной авиабомбой с УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции, который превращает неуправляемый боеприпас в управляемый).

Российское Минобороны также отчиталось об уничтожении барражирующим боеприпасом "Ланцет" радиолокационной системы из комплекса ЗРК NASAMS 8 марта в Херсонской области, рядом видны и две пусковые установки. Неизвестно, был ли это макет или настоящий радар.

12 марта российское военное ведомство заявило об уничтожении ещё одной системы HIMARS. Аналитики CIT отмечают, что на видео "машина, действительно похожая на американскую РСЗО". На видео не видно ни последствий удара, ни детонации боеприпасов, ни других машин батареи, поэтому в CIT допускают, что это мог быть макет, а даже если установка была настоящая, то она не уничтожена, а повреждена.

Причины российских успехов

Военный аналитик Майкл Кофман считает, что проблема Украины с растущим числом успешных российских ударов связана с несколькими факторами: увеличением возможностей российской разведки на расстоянии более 20 км за линией фронта, ускорением цикла от обнаружения цели до удара, а также с постепенным смещением линии фронта к важным транзитным узлам, что приводит к попаданию большего количества тыловых областей в зону риска.

Украинский военный связист Сергей Флэш в своем телеграм-канале выделяет первую проблему, о которой говорят и Майкл Кофман, и аналитики CIT, – проникновение российских разведывательных беспилотников все дальше вглубь украинской территории от линии фронта.

"Пока не прекратим это "безобразие" с полетами разведывательных БПЛА РФ в наши тылы, толку не будет. Они нам так все "ценное" перебьют. Нечем сбивать – так хотя бы мониторьте активность и перемещение БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы", – пишет Флэш. В Conflict Intelligence Team сомневаются, что такой мониторинг может полностью решить проблему: "Если разведывательные дроны летают 24 часа в сутки, то при дефиците истребительной авиации и средств ПВО противопоставить им что-то будет сложно, – говорят аналитики группы.

Ещё в апреле 2023 года Флэш написал, что российская армия начала устанавливать на все разведывательные беспилотники серии "Орлан", а также ракеты и бомбы, CRPA-антенны "Комета-М". Технология CRPA позволяет обходить сразу несколько каналов помех, что усложняет процесс глушения. На тот момент "Комета-М" могла обойти три источника помех, то есть его можно было заглушить четырьмя средствами радиоэлектронной борьбы, что, впрочем, Флэш называет сложным процессом и отмечает, что даже в этом случае "Орлан" перейдёт в режим автономного полёта. Такая же система защиты стоит и на системах HIMARS. В марте 2024 года Флэш опубликовал фотографии обломков УМПК от авиабомбы с восьмилучевой антенной системой, то есть она способна нейтрализовать уже семь источников помех.

Михайло, специалист по РЭБ, служащий в войсках территориальной обороны Украины, рассказал Радио Свобода, что российская армия делает большой упор на применение БПЛА типа "Крыло" (разведывательные "Орланы", ударные "Ланцеты" и другие), поскольку у них есть два очевидных преимущества.

Во-первых, они устойчивы к средствам РЭБ из-за возможности пролетать через зоны помех. "На мотор РЭБ не действует. Аппарат выходит из зоны действия помех, ловит связь с оператором и продолжает работу", – поясняет Михайло.

Специалист также отмечает, что БПЛА типа "крыло" сложно поразить из-за высоты его полёта и размера цели. "По сути, это шматок пенопласта с электромотором, у которого практически нет теплового следа. Конечно, есть системы, которые видят цель не по инфракрасному излучению, а по электромагнитному, и в комплексе со средствами поражения они могут поражать такие цели, но проблема с такими БПЛА стоит остро".

Ещё одной сферой, в которой российская армия развивается наиболее продуктивно, можно назвать "цепочку уничтожения" (kill chain). Этот термин обозначает процесс от обнаружения цели до её поражения. Российской армии, вероятно, удалось существенно сократить время, которое уходит на необходимые для этого процедуры, – за два года полномасштабной войны эксперты не раз называли быстроту реакции в таких случаях козырем ВСУ, которого не было у российской армии. В этой цепочке быть задействованы как системы передачи данных от беспилотников к артиллерийским расчётам или авиации, так и программное обеспечение для планшетов и системы вроде комплекса разведки, управления и связи "Стрелец", который позволяет военнослужащим самостоятельно отмечать на небольшом планшете местоположение противника и "подсвечивать" цель для авиации.

Украинские военнослужащие тоже применяют специальную прошивку и приложения для мобильных устройств – "ГИС Арта" и "Крапива", которые называют своеобразным "Убером" в военном мире: они позволяют отмечать противника на карте и находить самый подходящий артиллерийский или миномётный расчёт для поражения цели.

Например, последняя версия А2 американских гаубиц М777, которые были переданы Украине, обладает усовершенствованной системой управления огнем. Она позволяет в автоматическом режиме получать данные с разведывательных дронов или наземной разведки о местоположении противника, что значительно снижает время наведения на цель и, как следствие, увеличивает вероятность её поражения. Однако украинские военнослужащие получили эти гаубицы с демонтированными блоками управления огнём и бортовым компьютером: вероятнее всего, американские военные опасаются предоставлять ВСУ доступ к подобным системам, опасаясь их попадания в руки россиян.

Поэтому украинские военнослужащие вынуждены пользоваться "ГИС Артой" или "Крапивой", которые также снижают время поражения цели, но часто проигрывают встроенным системам управления огнём и бортовым компьютерам, имеющимся у россиян.

Трент Теленко, отставной служащий министерства обороны США, отмечает, что в российской армии также появилось специальное секретное разведывательное подразделение при Ставке главнокомандующего ВС. Специалист по РЭБ Михайло считает, что речь идёт об отряде "Каскад".

"В нём служат чиновники невысоких рангов и связанные с ними люди. У них наилучшее обеспечение, работают как приданное подразделение, кочуют", – рассказывает собеседник Радио Свобода.

Украинская армия, помимо всего вышеперечисленного, сталкивается сразу с несколькими проблемами, которые способствуют российскому продвижению на нескольких участках фронта и уничтожению западной техники:

Нехватка личного состава. Разговоры о необходимой мобилизации в Украине не утихают уже давно. По различным слухам, именно нежелание президента Украины Владимира Зеленского принимать непопулярное решение стало причиной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, который настаивал на необходимости этого шага.

Нехватка боеприпасов, средств контрбатарейной борьбы, радаров и ЗРК. Украина неспособна производить столько же боеприпасов, сколько используют по всему участку фронта вооруженные силы России. Американская помощь при этом буксует из-за непрекращающихся споров в американском Конгрессе о принятии нового бюджета США, который должен включить в себя финансы на военную помощь Украине. Недавно США выделили первый транш помощи Украине на 300 миллионов долларов. При этом в Минобороны США назвали данный пакет помощи "уникальным". Неизвестно, последуют ли за ним следующие транши.

Масштабирование производства. В начале полномасштабной войны украинскую армию называли в разы более технологичной, чем российская. Именно украинская армия на определённом этапе войны внедрила массовое использование FPV-дронов. Проблема для ВСУ заключается в том, что обе армии в ходе войны учатся друг у друга, но если российская армия может копировать украинские технологии и масштабировать их производство, что и произошло в случае с дронами-камикадзе, то ВСУ это делать сложнее.

Есть ли выход?

Возможные решения части этих проблем украинской армии предлагает Юрий Бутусов. По его словам, такие ценные активы, как батареи Patriot, должны "в обязательном порядке" прикрываться зенитно-ракетными комплексами малой дальности, быстрее маневрировать и выходить из зоны поражения, а маскировка для них должна быть обязательной – как и размещение в районе работы Patriot его макетов для обмана противника (сейчас, по словам Бутусова, ВСУ макеты систем Patriot не используют).

Что касается сокращения времени от обнаружения российской армией целей до удара по ним, о котором эксперты еще увереннее стали говорить после поражения кассетными боеприпасами украинских вертолетов, то в Conflict Intelligence Team не исключают этого, но призывают дождаться неопровержимых доказательств. "Неизвестно, сколько времени эти вертолеты простояли к моменту удара на своей площадке. Говорить о радикальном сокращении времени принятия решения об ударе можно будет лишь после того, как появятся видео российских ударов по движущимся целям", – отмечают в CIT.