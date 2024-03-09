Москва продемонстрировала видео ракетного удара и поражения конвоя украинской военной техники. Россия назвала поражённые цели противоракетным комплексом С-300, военные аналитики считают, что атакован мог быть комплекс ПВО "Пэтриот".

Видео было опубликовано министерством обороны России утром 9 марта. На нём видно попадание ракеты в движущийся конвой и вторичные взрывы, вероятно, перевозимых конвоем боеприпасов.

В комментарии утверждается, что поражён был комплекс С-300 в районе города Покровск Донецкой области. Позже появилось новое, более качественное видео этой атаки, которое позволяет идентифицировать уничтоженную технику как пусковые установки американской системы ПВО.

Судя по опубликованным кадрам, были уничтожены три машины комплекса. Две из них большинством аналитиков опознаны как пусковые установки, третья, предположительно, может быть радаром. Киев удар не комментировал.

В мае прошлого года Россия нанесла удар по позициям комплекса "Пэтриот" в Киеве. Москва заявляла об уничтожении пяти пусковых установок и радара. В Пентагоне тогда заявили, что комплекс был повреждён, но быстро возвращён в строй.