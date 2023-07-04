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Йенс Столтенберг останется главой НАТО до октября 2024 года

Йенс Столтенберг

НАТО продлила полномочия своего генерального секретаря Йенса Столтенберга ещё на год: как минимум до 1 октября 2024 года, сообщается на сайте Североатлантического союза.

Ранее сообщалось, что страны НАТО просили 64-летнего Столтенберга остаться на своём посту, так как не смогли прийти к консенсусу по его преемнику. Союзники потратили несколько месяцев на принятие этого решения. В качестве кандидатур рассматривались премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Также на продление полномочий Столтенберга повлияло российское вторжение в Украину. В политически сложное для НАТО время некоторые страны предпочли поддержать опытного политика, известного своей осторожной риторикой.

  • Йенс Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года. До этого он был премьер-министром Норвегии и спецпосланником ООН по изменению климата. В начале февраля 2022 года Столтенберга избрали главой Центробанка Норвегии, однако после вторжения России в Украину страны НАТО попросили остаться его ещё на год.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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