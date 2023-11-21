Yle: В Финляндии пока не будет нового ужесточения мер на границе с РФ

Министерство юстиции Финляндии отказалось от дальнейшего ужесточения - по предложению правительства - мер на границе с Россией, сообщил финский вещатель Yle. По его сведениям, Минюст указал на то, что такой шаг лишил бы мигрантов возможности просить убежище, тогда как международная защита закреплена, в том числе, в законодательстве ЕС.
Что именно содержалось в правительственном предложении по инициативе МВД, пока не ясно, отмечает Yle. Позднее вещатель сообщил, что руководство страны намерено обсуждать иные возможные модели ужесточения.
В другой публикации во вторник Yle называет ложной информацию в "Российской газете" о том, что в ночь на 22 ноября Финляндия полностью закроет все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. "Утверждение не соответствует действительности. Правительство Финляндии до сих пор не собиралось для принятия решения о дальнейших ограничениях", - говорится в материале.
О том, что власти Финляндии в ближайшее время могут принять решение полностью закрыть погранпереходы на границе с Россией в связи с наплывом просителей убежища из третьих стран писала в понедельник финская газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности. Отмечалось, что КПП могут закрыться в ночь на среду.
- Власти Финляндии на фоне резко возросшего количества мигрантов, которые пытаются попасть в страну через российскую границу, закрыли четыре из восьми автомобильных КПП с 18 ноября. Погранпункты закрыты и для людей, и для любого транспорта. Ограничения будут действовать до 18 февраля.
- Два погранпункта, Салла на границе Финляндии с Мурманской областью и Вартиус на границе с Карелией, остаются открытыми для рассмотрения прошений об убежищах. Кроме того, продолжают работу пункты Райя-Йоосеппи и Куусамо. Закрытые переходы расположены относительно недалеко от Санкт-Петербурга, а открытые - далеко на севере, в глухой местности.
- Кремль отвергает обвинения со стороны Хельсинки в том, что Россия намеренно направляет мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока к финской границе. В Финляндии происходящее связывают, в частности, с заключением соглашения о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном.
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