Yle: В Финляндии пока не будет нового ужесточения мер на границе с РФ

Министерство юстиции Финляндии отказалось от дальнейшего ужесточения - по предложению правительства - мер на границе с Россией, сообщил финский вещатель Yle. По его сведениям, Минюст указал на то, что такой шаг лишил бы мигрантов возможности просить убежище, тогда как международная защита закреплена, в том числе, в законодательстве ЕС.

Что именно содержалось в правительственном предложении по инициативе МВД, пока не ясно, отмечает Yle. Позднее вещатель сообщил, что руководство страны намерено обсуждать иные возможные модели ужесточения.

В другой публикации во вторник Yle называет ложной информацию в "Российской газете" о том, что в ночь на 22 ноября Финляндия полностью закроет все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. "Утверждение не соответствует действительности. Правительство Финляндии до сих пор не собиралось для принятия решения о дальнейших ограничениях", - говорится в материале.

О том, что власти Финляндии в ближайшее время могут принять решение полностью закрыть погранпереходы на границе с Россией в связи с наплывом просителей убежища из третьих стран писала в понедельник финская газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности. Отмечалось, что КПП могут закрыться в ночь на среду.