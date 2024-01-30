Ynet: задержанных в Таиланде музыкантов "Би-2" не депортируют в РФ

Четырех музыкантов российской рок-группы "Би-2", участники которой были задержаны в Таиланде после концерта, депортируют в Израиль, так как они имеют гражданство этой страны, а не в Россию. Об этом сообщает портал Ynet.



В вопрос, как утверждает издание, вмешался МИД Израиля и израильское посольство в Таиланде, которые выразили опасения из-за безопасности участников группы в случае их высылки в Россию.

Сами музыканты заявили, что ситуация с их возможной депортацией в Россию пока не решена, и попросили следить за обновлениями на их официальных ресурсах.

Ynet отмечает, что у четверых музыкантов "Би-2" есть гражданство Израиля, ещё у двоих — паспорта США и Австралии. При этом, трое участников группы въехали в Таиланд по российским паспортам и только один — по израильскому. Согласно местным законам, музыкантов должны были депортировать в страну выдачи документа, с которым они пересекали границу. Однако после вмешательства израильских властей, проблема была улажена.

Музыкантов группы "Би-2" задержали 24 января после концерта на Пхукете, суд назначил им небольшие штрафы за выступление без рабочих виз, однако после этого участников коллектива не отпустили, а отправили в центр временного содержания для последующей депортации.

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков рассказал в интервью "Настоящему времени", что генеральный консул России в Таиланде Владимир Соснов лично добивается депортации музыкантов, въехавших на Пхукет по российским паспортам, именно в Россию. Гудков не исключает, что в случае депортации в Россию задержанным может грозить уголовное преследование из-за их антивоенной позиции.

Сами участники "Би-2" признали, что поводом для задержания стали "неправильно оформленные организаторами документы". Однако, по их мнению, не последнюю роль в задержании сыграло давление извне, причины которого - взгляды и позиция музыкантов.

Би-2" – одна из нескольких российских рок-групп, которые открыто выступили против войны с Украиной.