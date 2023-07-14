ЮАР: на саммит БРИКС приедут главы всех стран, включая Россию

Предстоящий саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в очном формате. В нём будут участвовать главы всех пяти стран – России, ЮАР, Индии, Китая и Бразилии. Об этом заявил южноафриканский президент Сирил Рамафоса, сообщает радиостанция Eyewitness News.
В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Рамафосы, сообщил, что формат участия президента России Владимира Путина в саммите пока ещё не определен.
Вместе с тем вице-президент ЮАР Пол Машатиле в интервью газете Mail & Guardian отметил, что Россия отклонила просьбу президента ЮАР о том, чтобы российскую делегацию на саммите вместо Путина возглавил глава МИД Сергей Лавров. Индия и Бразилия со своей стороны отвергли вариант переноса саммита в Китай, добавил Машатиле.
- Международный уголовный суд (МУС) в марте выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Южно-Африканская Республика входит в число стран, подписавших Римский статут, что обязывает её исполнять решения МУС.
- В мае источники южноафриканского издания Sunday Times сообщали, что власти ЮАР попросили Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС.
- Источники Bloomberg сообщали, что власти ЮАР рассматривают все варианты, чтобы избежать исполнения ордера в отношении Путина.
- После нападения России на Украину в феврале прошлого года ЮАР публично не осудила действия Москвы, заявив, что хотела бы сохранить нейтралитет и предпочитает диалог с целью завершения вооружённого конфликта.
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