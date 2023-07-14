ЮАР: на саммит БРИКС приедут главы всех стран, включая Россию

Предстоящий саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в очном формате. В нём будут участвовать главы всех пяти стран – России, ЮАР, Индии, Китая и Бразилии. Об этом заявил южноафриканский президент Сирил Рамафоса, сообщает радиостанция Eyewitness News.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Рамафосы, сообщил, что формат участия президента России Владимира Путина в саммите пока ещё не определен.

Вместе с тем вице-президент ЮАР Пол Машатиле в интервью газете Mail & Guardian отметил, что Россия отклонила просьбу президента ЮАР о том, чтобы российскую делегацию на саммите вместо Путина возглавил глава МИД Сергей Лавров. Индия и Бразилия со своей стороны отвергли вариант переноса саммита в Китай, добавил Машатиле.

Международный уголовный суд (МУС) в марте выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Южно-Африканская Республика входит в число стран, подписавших Римский статут, что обязывает её исполнять решения МУС.

В мае источники южноафриканского издания Sunday Times сообщали, что власти ЮАР попросили Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС.

Источники Bloomberg сообщали, что власти ЮАР рассматривают все варианты, чтобы избежать исполнения ордера в отношении Путина.

После нападения России на Украину в феврале прошлого года ЮАР публично не осудила действия Москвы, заявив, что хотела бы сохранить нейтралитет и предпочитает диалог с целью завершения вооружённого конфликта.

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