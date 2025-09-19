"Свободные люди продолжают бороться". Рунет о заявлении Юлии Навальной

В среду вдова Алексея Навального Юлия заявила, что две расположенные вне России лаборатории независимо друг от друга подтвердили: Навальный умер в колонии в феврале прошлого года вследствие отравления.

Она призвала лаборатории, которые пришли к этому выводу, опубликовать результаты исследований. Юлия Навальная предполагает, что это до сих пор не сделано по "политическим соображениям". Где находятся и кому принадлежат лаборатории, исследовавшие биологический материал Алексея Навального, она не сказала. Однако привела ужасающие подробности о последних минутах жизни своего мужа. Обнародовано и фото камеры, где умирал Алексей Навальный – на полу видны рвотные массы со следами крови, что может говорить об отравлении сильнодействующим ядом.

С Навальной солидарны и другие российские оппозиционные политики. Так, Владимир Кара-Мурза в интервью телеканалу "Дождь" заявил, что западные лаборатории не публикуют данные об отравлении Алексея Навального в колонии из-за "договоренностей" между спецслужбами. Он сослался на собственный опыт: в 2020 году министерство юстиции США передало ему пакет документов с результатами расследования ФБР о его отравлениях в России в 2015 и 2017 годах. "Они провели эти анализы и потом засекретили их результаты", — сказал Кара-Мурза.

Пока наиболее авторитетным официальным источником, подтверждающим заявление вдовы Алексея Навального, стало сообщение министерства иностранных дел Франции: "Франция с глубокой озабоченностью ознакомилась с заключениями двух западных лабораторий, согласно которым Алексей Навальный мог быть отравлен. Франция напоминает, что возлагает на российские власти всю вину за смерть Алексея Навального и продолжает призывать к всестороннему расследованию условий его трагической кончины".

Выступление Юлии Навальной стало одной из самых обсуждаемых в русскоязычной блогосфере новостей недели. Хотя безоговорочно назвать это новостью трудно: близкие и сторонники Алексея Навального практически с момента его смерти заявляли, что оппозиционер был убит в заключении, а не умер от естественных причин. Действительно новое – утверждение о существовании бесспорных доказательств отравления Навального.

Доминирующие эмоции большинства комментаторов – гнев и возмущение.

Илья Яшин

Всё внутри сжимается, когда вижу фотографии лагерного карцера, где убили Навального. В точно такой же камере я сидел неделями. И в такой же камере прямо сейчас мучают и медленно убивают Горинова.

Андрей Лошак

Весь день перед глазами фото из камеры в "Полярной сове" с розовой от крови рвотной массой у стены. Смотрю на эти следы мучительной агонии и вспоминаю недавние кадры, как сильные мира сего - от Трампа до Си - ручкаются с убийцей, расстилают перед ним ковровые дорожки, оказывают ему почет и уважение, пытаются о чем-то с ним договориться, как будто он нормальный человек, а не самый кровавый преступник нового тысячелетия. Слова Юлии Навальной о том, что власти нескольких европейских стран по "политическим соображениям" не дают опубликовать данные лабораторных исследований, подтверждающих отравление Алексея, - это приговор западному миру. Они не понимают, что сначала Украина, потом Навальный, а следующими будут они.

Петр Кузьмин

Теперь никаких сомнений нет - Алексей Навальный был убит в колонии за полярным кругом, а точнее отравлен. Умер он в муках, а его надсмотрщики просто затыками уши. В колонии у Алексея не было шансов пережить отравление, как это получилось на воле, когда его спасли обычные реаниматоры и медики.

Но гораздо более значимое доказательство, чем фотографии камеры ШИЗО, где умирал Алексей, а также свидетельств работников колонии - это пропавшие видеозаписи за тот день со всех камер слежения. В маленькой камере Навального их было 3. Всё, что требуется для доказания естественной смерти Навального - это записи того, что произошло в тот день с Алексеем. Но никаких записей так и не было предоставлено.

Не менее сильно и недоумение в связи с тем, что доказательства отравления Навального, коль скоро они существуют, так и не стали достоянием гласности.

Ксения Ларина

Некие «люди в строгих костюмах» убеждали Юлию, что обнародовать эти документы и инициировать расследование убийства сегодня «еще не время», по «Политическим Соображениям».

Вот в этой части видео возникает масса вопросов. И Юлия Навальная намерена их прояснить , судя по ее решительному отказу принимать эту формулировку про «Политические Соображения».

Хочу сказать, что у Юли ошеломляющая выдержка. Ярость и гнев словно наполняют эту женщину невиданной сокрушительной силой. И никто не посмеет ее остановить. Никакие «Политические Соображения».

Посмотрите в глаза этой женщине и услышьте ее крик.

Дмитрий Колезев

Сами результаты не опубликованы, и насколько можно понять со слов Юлии ("Я требую от лабораторий, проводивших исследования, опубликовать результаты. Перестаньте заигрывать с Путиным из каких-то высших соображений"), у нее нет полноценного доступа к результатам анализов и поэтому ФБК не может их опубликовать. Судя по контексту, можно предположить, доступ есть у правительств западных стран, но те отказываются обнародовать документы. Так как Юлия просит журналистов "требовать ответы вместе с ней", прежде всего хотелось бы понять, о каких лабораториях и каких странах идет речь.

Сергей Пархоменко

Юлия Навальная требует от чиновников, следователей, правительств стран, располагающих результатами экспертизы, прекратить следовать Важным Политическим Соображениям, перестать бояться “рассердить” диктатора-убийцу и обнародовать точные сведения об убийстве Алексея Навального.

Я очень хочу надеяться, что мы очень скоро узнаем, о каких странах идет речь, и тогда журналисты, депутаты, политики в этих странах смогут присоединиться к давлению.

Противники Алексея Навального, распространившие свою неприязнь и на его вдову, тоже не остались в стороне, но, в отличие от Юлии Навальной, ничего нового не сказали.

Энергия на шару

Мужик умер, но продолжал обеспечивать семью. То, что Юлия Навальная монетизирует смерть мужа, это ее личное дело и ее совести. Смысл не в этом. Навальный вернулся в РФ в полной уверенности, что народ выйдет на улицы в его защиту. Тот народ который он годами приучал быть овощами.

Nesterov Avdey

Откуда «биоматериал»? Анализ делали 1,5 года? Что это за лаборатории? Почему вы сами не публикуете результаты, если они у вас есть? Юлия Навальная - политик???

Николай Коноплёв

И этот человек по имени Юлия Навальная которая работает на США и ЕС обвиняет Путина в "убийстве" Алексея Навального. А на самом деле Алексей Навальный умер от комбинированного заболевания. Юлия Навальная и ФБК работают на США, а не на Россию.

Хотя новые подробности, касающиеся смерти Алексея Навального, оптимизма никак не прибавляют, некоторые комментаторы всё же не теряют надежды:

Евгений Денежкин

Кремль использовал свой любимый метод. Я надеюсь, что лаборатории, которые отказались публично раскрывать результаты, под давлением общественности это сделают. И те, до кого ещё не дошло, наконец-то поймут, что Путин — убийца политических конкурентов. Живой Навальный был для него самым большим страхом. Лишённый свободы и изолированный от общества, он всё равно находил возможности вести политическую деятельность, используя суды как политическую трибуну. Он говорил всем нам, что важно не сдаваться, ведь Кремль ждёт, чтобы мы опустили руки. После его смерти всё изменилось, больше года я не мог ничего писать. Сейчас ощущение, что нужно начинать сначала. Но у них ничего не получится. Память нельзя убить. Свободные люди продолжают бороться против диктаторского режима, который захватил власть в России, уничтожил политические и общественные институты, подчинил себе суды и развязал волну репрессий против собственных граждан. Параллельно с этим уже четвёртый год он разрушает соседнюю страну — Украину. Добро обязательно победит!!