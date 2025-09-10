Юлия Навальная попросила ЕС не вводить запрет на въезд граждан РФ

Российский оппозиционный политик Юлия Навальная и основанный её погибшим в колонии мужем Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией обратились с открытым письмом к главе внешнеполитического ведомства ЕС Кае Каллас с призывом не включать в 19-й пакет санкций ЕС против России "неизбирательные визовые ограничения" против российских граждан.

Текст письма в среду Навальная опубликовала в соцсетях. "СМИ сообщают, что в рамках нового санкционного пакета ЕС может ввести полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России. Если эта информация подтвердится, такое решение станет серьёзной ошибкой. Санкции должны быть направлены против олигархов, силовиков, пропагандистов и других пособников режима, а не против обычных граждан. Владимир Путин - это не вся Россия", - прокомментировала Навальная обращение.

В самом письме возможное ужесточение визовых ограничений для россиян названо контрпродуктивным. "Нет никаких оснований полагать, что давление на всех граждан страны может повлиять на мнение руководства России и её президента", - пишет Навальная, указывая на отсутствие демократических механизмов в России. Вместо этого политик предлагает вводить дополнительные санкции против приближённых Владимира Путина, называя, в частности, Валерия Гергиева, Леонида Михельсона, Антона Алиханова и Владимира Мединского. "Мы считаем, что путь усиления давления на путинские элиты является правильным", - говорится в письме, которое завершается словами "Путин - это не Россия, а российские граждане - не виновники войны".

После начала российского широкомасштабного вторжения в Украину ЕС отменил упрощённую выдачу шенгенских виз для российских граждан. Ряд стран, в том числе страны Балтии, Польша, Финляндия, Чехия и некоторые другие, ввели запрет на выдачу туристических виз. Другие государства Шенгена, в том числе популярные у туристов Италия, Испания, Греция, Франция, однако, продолжают выдавать такие визы. Это вызывает критику ряда проукраинских активистов и европейских политиков.

Итальянское агентство ANSA накануне сообщило, что при обсуждении 19-го пакета санкций ЕС рассматриваются предложения об ужесточении правил выдачи туристических виз гражданам России. Подробностей агентство не привело, о полном запрете, судя по сообщению, речь не идёт. Отмечается при этом, что относительно большое количество российских туристов, посетивших ЕС минувшим летом, вызывает озабоченность на фоне продолжения российской агрессии против Украины.