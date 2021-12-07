Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Юма из рекламы "Вкусвилл" вошла в список "100 вдохновляющих женщин"

Юма 

Активистка ЛГБТ по имени Юма, снявшаяся в рекламе сети магазинов "Вкусвилл", после чего она была вынуждена уехать из России, вошла в список "100 вдохновляющих и влиятельных женщин мира". Его ежегодно составляет британская корпорация Би-би-си.

О Юме, кроме уже известных фактов, составители списка рассказали, что она стала ЛГБТ-активисткой в 2013 году - после того, как в России был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Также подчёркивается, что Юма просит не сообщать её настоящую фамилию, поскольку, в частности, предоставляет психологическую помощь представителям ЛГБТ из Чечни, подвергшимся пыткам у себя на родине.

Как указывает Би-би-си, в этом году проект "100 женщин" "рассказывает о тех, кто сыграл важную роль в переосмыслении современного общества". Большинство отмеченных корпорацией женщин - общественные деятели, фем-активистки, а также члены благотворительных и образовательных организаций.

Юма - единственная россиянка в списке. Почти половина женщин в нём являются гражданками Афганистана, покинувшими родину после прихода к власти радикального движения "Талибан", признанного во многих странах мира террористическим. Те из женщин, кто остался в Афганистане, в целях безопасности представлены в списке под псевдонимами и без фотографий.

  • В июне компания "ВкусВилл" придумала рекламный материал, в котором рассказывается о покупателях. На приглашение принять участие в публикации откликнулась однополая пара. "Такие семьи тоже есть, они тоже ходят в наш магазин, и поскольку мы решили, что всё это соответствует нашим ценностям, мы с удовольствием включили их в публикацию: и на сайте, и в соцсетях", – заявил тогда отвечавший за контент торговой сети "ВкусВилл" Роман Поляков.
  • После публикации материала во "ВкусВилл" сообщили об угрозах, поступающих в адрес руководства и сотрудников, а также в адрес героинь рекламной статьи, включая Юму. В июле руководство сети супермаркетов здоровой еды удалило рекламу с сайта компании и из соцсетей. В специальном обращении, подписанном двенадцатью управляющими "ВкусВилл", говорилось, что рекламный материал "больно задел чувства большого числа покупателей, сотрудников, партнёров и поставщиков". "Считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников", – резюмировало руководство "ВкусВилл".
  • В начале августа ЛГБТ-пара, которая приняла участие в нашумевшей рекламе, уехала из России в Испанию, где попросила убежища. Роман Поляков и несколько его коллег уволились из "Вкусвилл".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG