Юма из рекламы "Вкусвилл" вошла в список "100 вдохновляющих женщин"

Активистка ЛГБТ по имени Юма, снявшаяся в рекламе сети магазинов "Вкусвилл", после чего она была вынуждена уехать из России, вошла в список "100 вдохновляющих и влиятельных женщин мира". Его ежегодно составляет британская корпорация Би-би-си.

О Юме, кроме уже известных фактов, составители списка рассказали, что она стала ЛГБТ-активисткой в 2013 году - после того, как в России был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Также подчёркивается, что Юма просит не сообщать её настоящую фамилию, поскольку, в частности, предоставляет психологическую помощь представителям ЛГБТ из Чечни, подвергшимся пыткам у себя на родине.

Как указывает Би-би-си, в этом году проект "100 женщин" "рассказывает о тех, кто сыграл важную роль в переосмыслении современного общества". Большинство отмеченных корпорацией женщин - общественные деятели, фем-активистки, а также члены благотворительных и образовательных организаций.

Юма - единственная россиянка в списке. Почти половина женщин в нём являются гражданками Афганистана, покинувшими родину после прихода к власти радикального движения "Талибан", признанного во многих странах мира террористическим. Те из женщин, кто остался в Афганистане, в целях безопасности представлены в списке под псевдонимами и без фотографий.

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