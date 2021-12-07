Юма из рекламы "Вкусвилл" вошла в список "100 вдохновляющих женщин"

Активистка ЛГБТ по имени Юма, снявшаяся в рекламе сети магазинов "Вкусвилл", после чего она была вынуждена уехать из России, вошла в список "100 вдохновляющих и влиятельных женщин мира". Его ежегодно составляет британская корпорация Би-би-си.
О Юме, кроме уже известных фактов, составители списка рассказали, что она стала ЛГБТ-активисткой в 2013 году - после того, как в России был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Также подчёркивается, что Юма просит не сообщать её настоящую фамилию, поскольку, в частности, предоставляет психологическую помощь представителям ЛГБТ из Чечни, подвергшимся пыткам у себя на родине.
Как указывает Би-би-си, в этом году проект "100 женщин" "рассказывает о тех, кто сыграл важную роль в переосмыслении современного общества". Большинство отмеченных корпорацией женщин - общественные деятели, фем-активистки, а также члены благотворительных и образовательных организаций.
Юма - единственная россиянка в списке. Почти половина женщин в нём являются гражданками Афганистана, покинувшими родину после прихода к власти радикального движения "Талибан", признанного во многих странах мира террористическим. Те из женщин, кто остался в Афганистане, в целях безопасности представлены в списке под псевдонимами и без фотографий.
- В июне компания "ВкусВилл" придумала рекламный материал, в котором рассказывается о покупателях. На приглашение принять участие в публикации откликнулась однополая пара. "Такие семьи тоже есть, они тоже ходят в наш магазин, и поскольку мы решили, что всё это соответствует нашим ценностям, мы с удовольствием включили их в публикацию: и на сайте, и в соцсетях", – заявил тогда отвечавший за контент торговой сети "ВкусВилл" Роман Поляков.
- После публикации материала во "ВкусВилл" сообщили об угрозах, поступающих в адрес руководства и сотрудников, а также в адрес героинь рекламной статьи, включая Юму. В июле руководство сети супермаркетов здоровой еды удалило рекламу с сайта компании и из соцсетей. В специальном обращении, подписанном двенадцатью управляющими "ВкусВилл", говорилось, что рекламный материал "больно задел чувства большого числа покупателей, сотрудников, партнёров и поставщиков". "Считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников", – резюмировало руководство "ВкусВилл".
- В начале августа ЛГБТ-пара, которая приняла участие в нашумевшей рекламе, уехала из России в Испанию, где попросила убежища. Роман Поляков и несколько его коллег уволились из "Вкусвилл".
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