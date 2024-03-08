ЮНИСЕФ: в мире 230 млн женщин, подвергшихся женскому обрезанию

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) представил доклад о женском обрезании в мире. Это калечащая процедура, принятая в некоторых культурах, преимущественно в Азии и Африке. Согласно данным ЮНИСЕФ, сейчас в мире живут около 230 миллионов женщин, подвергшихся обрезанию.
Предыдущую статистику ЮНИСЕФ публиковало в 2016 году. За прошедшие восемь лет число жертв обрезания увеличилось на 30 миллионов.
Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел заявила, что несмотря на усилия по борьбе с практикой обрезания, прогресс в этой области идёт медленно. Она также выразила обеспокоенность тем, что в последние годы девочек чаще подвергают обрезанию в раннем возрасте, до пяти лет, что уменьшает возможности вовремя вмешаться.
Агентство отметило, что традиция обрезания девочек не стала более распространённой географически, но в тех регионах, где она существует, число жертв растёт благодаря высокой рождаемости.
- Женское обрезание — процедура хирургического удаления (частично или целиком) наружных половых органов женщины. Ей подвергаются девочки от младенчества до подросткового возраста. В культурах, где она практикуется, считают, что так можно погасить у девочки половое влечение и "спасти её от разврата". Последствия женского обрезания — невозможность получать удовольствие от половой жизни, боли при сексе, осложнения в родах, психологические проблемы.
- В России традиция женского обрезания существует в некоторых регионах Северного Кавказа.
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