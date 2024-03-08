ЮНИСЕФ: в мире 230 млн женщин, подвергшихся женскому обрезанию

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) представил доклад о женском обрезании в мире. Это калечащая процедура, принятая в некоторых культурах, преимущественно в Азии и Африке. Согласно данным ЮНИСЕФ, сейчас в мире живут около 230 миллионов женщин, подвергшихся обрезанию.

Предыдущую статистику ЮНИСЕФ публиковало в 2016 году. За прошедшие восемь лет число жертв обрезания увеличилось на 30 миллионов.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел заявила, что несмотря на усилия по борьбе с практикой обрезания, прогресс в этой области идёт медленно. Она также выразила обеспокоенность тем, что в последние годы девочек чаще подвергают обрезанию в раннем возрасте, до пяти лет, что уменьшает возможности вовремя вмешаться.

Агентство отметило, что традиция обрезания девочек не стала более распространённой географически, но в тех регионах, где она существует, число жертв растёт благодаря высокой рождаемости.